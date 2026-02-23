El reencuentro entre Samahara Lobatón y Youna en Estados Unidos estuvo marcado por un romántico episodio que volvió a captar la atención de sus seguidores.

La hija de Melissa Klug y el barbero sorprendieron al cumplir un reto de una forma inesperada. El momento estuvo marcado por la complicidad y la química entre ambos, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios manifestaron su deseo de que retomen su relación.

Durante una reciente transmisión en vivo en TikTok, la influencer y el barbero protagonizaron un inesperado acercamiento. Ambos accedieron a la dinámica y ella terminó dándole un “beso”, lo que dejó sorprendidos a muchos de sus seguidores.

Aunque la cercanía y el constante coqueteo entre Samahara Lobatón y Youna despertaron emoción y nostalgia entre sus seguidores, la influencer descartó haber retomado una relación sentimental con el padre de su hija mayor.

“ Con nadie, no voy a regresar con nadie, voy a estar soltera todo el año (...) Somos papás de una hermosa niña y nos llevamos bien desde hace muchos meses. Él, antes de ser el papá de mi hija, era mi amigo muchos años ”, manifestó la influencer.

Melissa Klug tras ver juntos a Samahara Lobatón y Youna: Con tal de que este alejada de ese ser

El viaje que realizó Samahara Lobatón a Estados Unidos para reencontrarse con Youna volvió a colocarla en el centro de la atención mediática. Las imágenes de ambos juntos avivaron especulaciones sobre una eventual reconciliación.

En ese contexto, Melissa Klug fue enfática al expresar su posición. Señaló que su mayor preocupación es el bienestar de su hija y de su nieta, y afirmó que prefiere que la influencer se mantenga alejada de Bryan Torres, a quien se refirió como “ese ser despreciable”.

“Con tal de que Samahara esté alejada de ese ser despreciable, que haga su novela turca, rusa, brasileña, pero lejos de ese”, declaró a Trome.

Consultada sobre un posible acercamiento del salsero con Samahara, la empresaria respondió de manera tajante: “Dios hará justicia, la legal se demora”, añadió, dejando entrever su desconfianza hacia el cantante.