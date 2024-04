Samantha Batallanos asegura que Leysi Suárez estaba enterada de su encuentro con Maicelo: “Ella sabía”

Samantha Batallanos se pronunció luego de que Leysi Suárez asegurara que se peleó con la modelo y la bloqueo de redes sociales. La exMiss Perú negó dichas declaraciones y afirma que siguen siendo amigas pese a que ya no forma parte del show ‘Cachudas pero conchudas’ por su ampay con Jonathan Maicelo.

“ Leysi se inventó una pelea que yo no me enteré. Creo que mi amiga, en vez de hacer ese descargo en América Hoy, debió simplemente omitir sus palabras o buscar otras, si no quería decir que ella sí sabía de este encuentro (con Jonathan Maicelo) ”, declaró para El Popular.

Asimismo, Samantha no culpa a Leysi de que la hayan separado del show, pues asuma las consecuencias de sus actos.

“Solamente yo soy la responsable de mis actos, de los cuales asumo mi responsabilidad, pero como dice ella también, siempre estaré para ella en las buenas y malas. Solo que mejor me quedaré callada, yo la quiero y eso nadie lo va a cambiar”, añadió.

Sin embargo, la modelo reveló que percibió una ‘doble moral’ cuando formaba parte de ‘Cachudas pero conchudas’: “ Probablemente haya un distanciamiento, no sería porque me separaron de la obra, sino porque percibí índices de doble moral ”.

En cuanto a las críticas que recibió tras su ampay con Maicelo cree que a pesar de ello no deja de ser ‘empoderada’.

“ Me siento fuerte, una mujer Fénix que tiene la capacidad de renacer de sus cenizas. Una mujer que se equivoca, que sufre y no dejó de ser empoderada por ser una mujer que sufre. Entiendo las críticas, las asumo, solo me queda seguir adelante ”, concluyó.