Samantha Batallanos se presentó en el programa Sin Pelos en la Lengua y habló sobre su relación pasada con Jonathan Maicelo, marcada por momentos difíciles. Al ser consultada por Roxana Molina sobre los motivos de la ruptura, Batallanos confesó que terminó la relación por agotamiento emocional y admitió haber creído que podía ayudarlo a cambiar.

“No me acuerdo por qué terminamos, me harté, me cansé. Yo regresé pensando en que iba cambiar, fui devota de esa relación y creía que tenía el poder de cambiar a ese ser humano. Yo siempre he recogido animalitos de la calle, tengo mucha sensibilidad, a veces creo que me confundo y creo que puedo rescatar a todo el mundo. Siéndote honesta, no sé por qué regresé”, dijo Samantha Batallanos.

Durante la entrevista, Batallanos también hizo referencia a la reciente controversia de Maicelo con Carloncho, conductor del programa, al recordar que ella misma experimentó episodios de trato agresivo. “Pasé por cosas peores”, señaló,

“Eso para mí no es nada (...) yo estaba acostumbrada a eso (...) esa fue la actitud que a mí me cansó, uno no se puede quejar, no se puede expresar, no puede plantearle una idea que te molesta porque inmediatamente viene esa agresividad que dices de dónde, de dónde sale tanto odio hacia mí”, contó la modelo.

Samantha Batallanos tras desfilar en evento organizado por Mauricio Diez Canseco: “He cumplido un sueño”

Hace unos días se llevó a cabo el ‘Rústica Fashion Show’, un desfile que contó con la participación de modelos nacionales e internacionales, destacando Samantha Batallanos y Gabriela Herrera.

“Quiero felicitar a todas las modelos por el gran espectáculo que nos han brindado, y destacar que este es un emprendimiento de Samantha. Me comentó que soñaba con un desfile al estilo de Victoria’s Secret y que pronto lanzará su propia línea de lencería. Por eso, ya la he contratado para todo el 2025″, expresó el empresario Mauricio Diez Canseco.

Por su parte, Samantha Batallanos afirmó que poco a poco está cumpliendo sus sueños y tiene muchos proyectos en camino.

“Estoy muy feliz y orgullosa por lo que hemos logrado, y agradecida por el apoyo de las modelos que me acompañaron. Siempre soñé con un show al estilo de Victoria’s Secret, y gracias a Mauricio estoy viendo cómo se hace realidad. Estoy aprendiendo mucho de él y se vienen más proyectos”, declaró la modelo.