Luego de denunciar a su expareja Jonathan Maicelo, Samantha Batallanos, se presentó en el set de Magaly Medina, para contar el infierno que vivió junto al boxeador. Además, la modelo confirmó que sí estuvo embarazada.

Durante la entrevista, Magaly Medina le preguntó a Samantha si la pérdida que tuvo fue a raíz de los golpes propinados por su expareja, por lo que la modelo expresó que no.

“Fue una pérdida, pero no fue a raíz de ningún golpe o provocado”, dijo Samantha Batallanos.

Batallanos también confesó que, durante su relación con el boxeador, llegó a un punto que comenzó a normalizar los maltratos que recibía.

“Él me amedrentaba mucho; yo empecé a normalizar sus malos tratos. Me dolía mucho, me volví sumisa, pero no toleraba su indolencia”, expresó.

Magaly sobre denuncia de Maicelo a Samathan Batallanos: “no quiere ser el próximo John Kelvin” (VIDEO)

Magaly Medina expresó su opinión sobre el caso de Jonathan Maicelo, señalando que percibe en él un temor ante la posibilidad de ser arrestado debido a la denuncia de agresión presentada por su expareja, Samantha Batallanos. En palabras de ‘la Urraca’, sugiere que el boxeador está evitando convertirse en el próximo John Kelvin.

Cabe mencionar que Maicelo también presentó una denuncia contra Samantha Batallanos: “lo que pasa es que no quiere ser el próximo John kelvin. Él no quiere acabar en prisión, se debe estar muriendo de miedo que la policía lo detenga”.

Luego continuó con: “tu denuncia es risible, es solo una vil patraña para escaparse del peso de la justicia. No hay justificación para alguien que ataque con tal violencia como lo hizo contra Samantha Batallanos”.

Samantha Batallanos relató episodio donde Maicelo la golpeó en un taxi: jamás imaginé que la persona que amé iba a hacer eso

En la última edición del programa de Magaly Medina, se presentó Samantha Batallanos, para contar el infierno que vivió mientras mantenía una relación con Jonathan Maicelo.

La modelo le confesó a Magaly que estaba cegada por amor y permitió varias veces que el deportista la agreda verbalmente. Además, relató cómo fue la primera vez que la golpeó.

“Llegamos al gimnasio, me empezó a estrangular, me agarró a cachetadas en la cama, me mentaba a la madre como no tienes idea”, expresó Samantha Batallanos.

Samantha también recordó un episodio en el que se encontraban en un taxi, donde el boxeador puso su rostro contra el piso del vehículo.

“Jamás pensé ver la mirada de odio, la cólera con que me sostuvo o que ponía mi cara contra el piso asqueroso de un taxi para humillarme, jamás imaginé que él iba a ser capaz de eso, que la persona que amé iba a hacer eso”, contó.

