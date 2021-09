El corte de agua en San Juan de Lurigancho continúa generando preocupación entre los vecinos. La conductora Magaly Medina hizo público su visita a dicho distrito para brindar apoyo con 10 cisternas de agua y donaciones.

Tras su visita al mencionado distrito, Medina se dirigió a las autoridades desde la señal de su programa de espectáculos en ATV.

“Yo no acostumbro a ir con cámaras a lugares, pero me presté la logística de mi programa y del canal para hacer una donación personal. Mi esposo y yo nos hemos conmovido con esta situación porque nosotros somos provincianos que nos hemos hecho en base a puro esfuerzo porque nadie nos ha regalado nada. En esta pandemia nosotros no hemos perdido nuestros empleos y por eso hemos decidido devolver un poquito y dar”, señaló conductora en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”.

“Las autoridades tienen los oídos cerrados y los ojos tapados. No quieren ver y no quieren hacer nada, es increíble cómo esta política les puede dar la espalda a los seres más desvalidos del Perú”, añadió.

Finalmente, Medina recomendó que las autoridades lleguen a una coordinación con Sedapal: “Por qué ahora estos pobladores están abandonados a su suerte, por qué no salen las Fuerzas Armadas y por qué el gobierno no le pide a Sedapal que se encargue de llevar a cada uno de los pobladores agua y gratis. Que esto sea bajo su costo y riesgo. Contraten camiones cisternas y les alcancen agua a las zonas más alejadas”.

Magaly Medina dona agua en SJL

