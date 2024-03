Sandra Abellón: ¿Quién es la exintegrante de Parchís con la que Julián Zucchi se reunió en Argentina?

Julián Zucchi respondió a las acusaciones de infidelidad de su expareja Yiddá Eslava, el actor argentino volvió a declarar frente a las cámaras de ‘Magaly Tv La Firme’ y negó rotundamente haber engañado a la madre de sus hijos. Sin embargo, reveló que se reunió con Sandra Abellón, una de sus amigas cercanas durante un viaje a Argentina.

Además, reveló que la presencia de Abellón en la celebración por sus 40 años que organizó en Argentina, habría provocado la indignación de Yiddá Eslava, lo que terminó con su amistad y trato cordial hasta ese momento.

“ Cuando yo festejo mis 40 años, ella (Yiddá) ya había conocido a su novio, a su pareja. En mi cumpleaños viene mi amiga de Parchís, Sandra. Eso generó un problema, un conflicto. Mi amiga es… mi amiga. O sea, no pasó nada. Solo vino a mi cumpleaños y la pasamos genial. Pero algo le molestó de esa invitación, y obviamente ahí empezó a cambiar esta relación de amistad que teníamos ”, contó para ‘Magaly Tv La Firme’.

¿Quién es Sandra Abellón?

Sandra Abellón, actualmente cantante y profesora de baile en Argentina. La rubia inició a temprana edad su vida en el mundo del espectáculo, pues es conocida por su partición en el programa infantil y grupo musical ‘Parchis’ del que Julián Zucchi también fue parte, al igual que Juan Pablo Kildoff, Matías Valverde, Natalia Otero.

Sin embargo, la rubia actualmente se encuentra alejada de la farándula y se centró en su trabajo como instructora de zumba y fotógrafa tras convertirse en madre a los 21 años.

“ Hice mi vida normal, nada de tele ni nada. Mi intención nunca fue ser famosa, y hasta no me gustaba serlo porque era raro. A mí me gusta bailar, cantar y actuar, pero la fama está de la mano. Yo no quería eso, me abrumó la fama de tan chiquita. Yo solo quería respirar y alejarme. Creo que eso no pasó con los demás chicos: Natalia y Julián, ellos tenían ganas de ir a trabajar a Perú ”, contó Abellón en el programa JimmyshowTV.

En esa misma entrevista, la también cantante negó haber tenido un romance con Julián Zucchi cuando eran adolescentes. “ Eran solamente chismes ”, aseguró.

