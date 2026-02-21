Santi Lesmes considera que Samahara Lobatón continúa con la “novela turca” junto a Youna porque ha desviado la atención del público respecto a la polémica vinculada a Bryan Torres.

“ Para mí Youna ha llegado en un momento que es la ‘cortina de humo’ más grande que podría tener Samahara porque cuando sale el tema de Youna y demás dijo esta es (mi oportunidad). Quién se acuerda de Bryan (Torres), quién habla del Ministerio de la Mujer, quién habla de la Fiscalía ”, manifestó el conductor de ‘Arriba Mi Gente’.

“El problema de esto no es lo que graben, lo que digan o lo que hagan; el problema es quién lo compra, quién se suma a esta novela turca”, agregó.

Melissa Klug sobre ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres: “Espero que haya recapacitado”

Melissa Klug le agradece a Dios que su hija, Samahara Lobatón, decidiera poner fin a su relación con Bryan Torres. Como se recuerda, un video evidenció la agresión que sufrió la influencer a manos del padre de sus dos últimos hijos.

"Gracias a Dios bendito, espero que haya recapacitado y vea que es un peligro para ella“, declaró la empresaria a Trome.

Además, la popular “Blanca de Chucuito” afirmó que no habla de dicho tema con su hija: “No, para nada. El día de mi cumpleaños, que vino a mi casa con mis nietas, solo compartimos un lindo momento”.

Samahara Lobatón confirma su separación de Bryan Torres y anuncia que está soltera

La influencer Samahara Lobatón confirmó públicamente el fin de su relación con Bryan Torres, poniendo fin a semanas de rumores y especulaciones sobre su vida sentimental.

El anuncio se realizó durante una transmisión en vivo junto a Youna y Carlitos TV, espacio que inicialmente estaba destinado a acompañar a Youna, quien atraviesa un delicado estado de salud.

Durante el live, Samahara Lobatón fue directa al referirse a su situación amorosa y confirmó que la ruptura se concretó a fines del año pasado.

“Acabo de terminar una relación, he terminado una relación en diciembre. Estoy soltera”, declaró la influencer, dejando claro que su vínculo con el padre de su segundo hijo finalizó en diciembre de 2025.

La revelación sorprendió incluso a Carlitos TV, quien expresó su incredulidad al señalar que los había visto juntos recientemente. Ante ello, Samahara defendió su versión y aseguró que no ha tenido contacto con Bryan Torres desde diciembre.

Detalles sobre la última vez que se vieron

Según explicó la propia influencer, el último encuentro con su expareja se produjo durante las festividades de fin de año.

“La última vez que nos vimos fue en diciembre, porque Ángela terminó con Marito y eso fue el fin de semana de Navidad”, precisó, reafirmando que la separación se dio antes de culminar el 2025.

Durante la transmisión, la hija de Melissa Klug también aclaró que, pese a la ruptura, mantiene una relación cordial con Bryan Torres por temas familiares y por el bienestar del hijo que tienen en común.

Hasta el momento, Bryan Torres no se ha pronunciado públicamente sobre la confirmación de la separación. Samahara Lobatón, en tanto, se mostró firme en su decisión y aseguró que este capítulo de su vida personal está definitivamente cerrado.