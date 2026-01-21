Santiago Suárez no descarta la posibilidad de reanudar su relación sentimental con su expareja Raysa Ortiz. El actor destacó que siente cariño y respeto por ella, ya que, como señaló previamente, fue quien más lo apoyó tras la denuncia por agresión sexual.

“Al margen de que si estamos o no seguimos siendo pareja, creo que el respeto sigue, el cariño sigue. Han sido muchos años de relación, entonces creo que eso igual se conserva”, declaró a Trome.

Suárez manifestó que no sabe qué deparará el futuro; no obstante, destacó que ambos han experimentado un crecimiento tanto profesional como personal en los últimos años.

“ En la vida nunca se sabe. Hoy te puedo decir: ‘No sé’ y mañana te puedo sorprender con una noticia, pero el cariño y el respeto siguen por ella y por su familia y es mutuo. Ella también quiere mucho a mi familia y hay consideración. Estoy muy agradecido por todo lo que aprendí con ella en la relación ”, sostuvo.

El actor reveló que ambos mantienen contacto, a pesar de que ya no mantienen una relación sentimental.

“ No somos pareja, pero se mantiene la comunicación de vez en cuando y, por supuesto, el apoyo desde el primer minuto, cuando ustedes ya saben lo que sucedió. Estuvo ahí presente, al pendiente y viendo lo que podía necesitar ”, señaló.

En declaraciones con dicho medio, Santiago Suárez dijo que lo último que hizo Raysa Ortiz para ayudarlo a vender todos sus marcianos. Según el actor, su expareja fue de las primeras personas en motivarlo a emprender.