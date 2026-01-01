Santiago Suárez decidió apostar por un nuevo emprendimiento este verano. Alejado temporalmente de las pantallas de televisión, el actor encontró una alternativa creativa al dedicarse a la venta de marcianos de diversos sabores.

Mediante su cuenta de TikTok, Suárez reveló que el proyecto nació junto a su madre y que actualmente recorre las calles de Lima vendiendo marcianos. Incluso, bautizó su emprendimiento con el nombre de “Marcianos El Guapo”.

El joven actor mostró en un video que, en solo un día, logró vender toda la producción de marcianos que preparó junto a su madre. Para atraer a los clientes, ideó además imprimir un póster con su imagen caracterizado como marciano.

En septiembre de 2025, Santiago Suárez brindó una entrevista a Aldo Miyashiro, en la que relató las dificultades que ha enfrentado para conseguir trabajo tras ser acusado de agresión sexual por una ciudadana estadounidense en octubre de 2024.

“Vergüenza no tengo, jamás. He hecho horas locas, sancos, he trabajado en home center como vendedor, he sido mesero en una cadena de pizzería y se gana con las propinas y recursos yo tengo, pero a veces es difícil por la situación en que ando, en que la gente te dé la mano, igual yo sigo adelante”, indicó el actor en ese entonces.