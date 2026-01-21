Pasar de la actuación a la dirección cinematográfica es un reto que asumió Saskia Bernaola, cuando aceptó la propuesta de los hermanos Fernández, productores de cine, que tenían entre sus manos el guion de “Mi mejor enemiga”.

“Necesitamos una directora que pueda hacer realidad esta historia y que la haga divertida para todo el público”, le dijeron a la actriz, convencidos de que aceptara el encargo, amparándose en su amplia experiencia en el teatro y la improvisación; elementos básicos para trasladar la mencionada trama al lenguaje cinematográfico sin perder su ritmo cómico en el camino.

“De hecho que tengo experiencia en el cine, pero siempre delante de las cámaras, sé un poco de cómo va toda la dinámica de este maravilloso mundo de las películas, pero nunca se me había ocurrido dirigir una cinta. Yo dirijo mis proyectos teatrales, los que tenemos con Patricia Portocarrero y Katia Palma, en ese rubro sí”, dice Bernaola.

¿Analizaste mucho la propuesta, dudaste en aceptar en algún momento?

Bueno, como todo gran reto, obviamente lo primero que pensé es: ¡qué miedo! Pero después entendí que ellos tenían la necesidad de hacer que la historia sea cómica al momento de verla, porque cuando tú escribes un guion, este puede ser muy gracioso al leerlo, pero cuando lo actúas, no da risa. En ese sentido ellos me buscaron porque tengo la experiencia del mundo del payaso y de la impro, eso me dio el valor para asumir el reto.

En un proyecto, es importante tener un equipo a la altura.

Desde el primer momento supe que iba a trabajar con un tremendo equipo, los jefes de todas las áreas son maravillosos, unos capos y me sentí muy contenida en todo momento. También pedí que los actores sean también payasos, improvisadores, para sentirme un poco en familia, un gran porcentaje de los actores que están allí son comediantes de primera; lo cual hizo que todo sea mucho más vivo, mucho más fresco y divertido.

Una cosa es trabajar con actores y otra es dirigirlos y que acepten lo que planteas.

Exactamente. En este proyecto, a mí me tocaba jugar el papel del director, ¿me entiendes? En esta gran improvisación que ha sido la grabación, porque yo lo tomé así, asumí el personaje de la directora de payasos.

Asumirlo así te quitó mucho de la tensión y la ansiedad del encargo.

Por supuesto, y me sostenía en todo el equipo. Si yo tenía la idea de crear una imagen, pedía el apoyo del director de arte, del director de fotografía, todos me contenían y yo en mi rol principal de director trabajaba para que la película provoque risa, que las escenas diviertan. En ese sentido, estoy satisfecha porque para ser la primera película que he dirigido, quienes han visto ‘Mi mejor enemiga’ se han matado de la risa.

"Las críticas no me quitan el sueño porque yo trabajo desde que tengo 11 años en este medio y sé que siempre estamos bajo el ojo crítico del público, y así debe ser porque ellos deciden si seguimos o no en este oficio", dice Saskia Bernaola.

¿La tan temida crítica cómo la vas a tomar, ahora que todos opinan en redes?

Yo creo que apenas un producto sale a nivel comercial, todos tienen el derecho de opinar lo que quieran, porque ese producto ya le pertenece al público. La gente puede opinar bien, puede opinar mal.

No te preocupa entonces...

No me roba el sueño, porque yo trabajo desde que tengo 11 años en este medio y sé que siempre estamos bajo el ojo crítico del público, y así debe ser porque ellos deciden si seguimos o no en este oficio.

¿En algún momento de tu carrera ninguna crítica te ha bajoneado?

Quizás de chibola me costaba un poco más superar algún comentario negativo, porque uno siempre quiere caerle bien a todo el mundo, pero con el tiempo me dio cuenta que no le puedes gustar a todos. Esa es una realidad.

No eres una persona polémica, le caes bien casi a todos.

En general, creo que he tenido la suerte de tener buena fama en esta vida hasta ahora, porque he tenido una carrera bastante comprometida, una aceptación del público bastante grande, vengo trabajando años y el público me sigue respaldando. Me siento profeta en esta tierra, la verdad, y además tengo un equipo de gente que siempre me acompaña, compañeras, colegas, con los que siempre estoy y estaré creando proyectos.