Saskia Bernaola es una de las comediantes más reconocidas y queridas del país. Saltó a la fama con los éxitos televisivos Torbellino, El Santo Convento (perteneciente al universo de Pataclaun) y también se dejó ver en el cast estelar de Isla Bonita. También ha dirigido obras teatrales cómicas con mucho éxito y ahora regresará a la pantalla grande, esta vez como directora de Mi mejor enemiga, comedia que llegará a todos los cines el 5 de febrero del 2026.

La película reúne a un talentoso grupo de actrices y actores con amplia experiencia. Nataniel Sánchez, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Carlos Casella, Fiorella Luna y Kukuli Morante, entre otras figuras, son parte de una historia que promete hacer reír de principio a fin. Saskia define a la película como una producción que tiene todos los ingredientes para atrapar al espectador.

“La película tiene una historia con la que todas se pueden identificar, amistad, hermandad y mucho humor”, dice la recordada Sor Bete de El santo convento. “Recomiendo ir a verla con tus amigas para pasar un buen rato”.

Mi mejor enemiga nos presenta a Valeria y a sus amigas que se reúnen veinticinco años después en el lugar donde compartieron su último verano inolvidable. Entre risas, nostalgia y divertidas situaciones, reviven viejas rivalidades y tensiones no resueltas.Este reencuentro se convierte en una hilarante y emotiva aventura que explora el verdadero valor de la amistad y el peso del pasado en el presente.

Bernaola señala que ver concretada su película resulta un cúmulo de sensaciones. “Para mí es una alegría y una enorme responsabilidad darle al público peruano lo mejor de la comedia y el humor en esta cinta. Es un gran reto, además, y lo he tomado con mucho entusiasmo y confiando en los años que llevo creando en este mundo de la comedia“, dice Bernaola.