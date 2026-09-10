Luego de conquistar a más de 8 mil espectadores y agotar funciones consecutivas en mayo, Planchando el Despecho anuncia una nueva temporada bajo el nombre “Planchando el Despecho – ¡Todas vuelven, tú también!”. Maricarmen Marín, Gianella Neyra, Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Katia Condos volverán a compartir escenario el próximo 13 de noviembre en la Explanada del Parque de la Exposición para reencontrarse con el público que convirtió al espectáculo en uno de los grandes éxitos teatrales-musicales del país.

“Lo que vivimos en mayo fue realmente emocionante. Sentimos una conexión muy especial con el público y por eso regresar con el elenco completo nos llena de ilusión. Estamos preparando una noche para volver a cantar, reír y emocionarnos juntos”, señala Gianella Neyra.

Creado en Colombia por el director y guionista Juan Carlos Mazo, Planchando el Despecho revolucionó el teatro musical al combinar música en vivo, actuación, humor y relatos inspirados en experiencias reales. Su propuesta convirtió las historias de desamor, resiliencia y segundas oportunidades en una experiencia colectiva donde la música se transforma en el mejor remedio para el corazón.

Más que un espectáculo, Planchando el Despecho se ha convertido en un ritual entre amigas, donde la música une generaciones y cada canción despierta recuerdos que el público canta de principio a fin. Con “Planchando el Despecho – ¡Todas vuelven, tú también!”, el espectáculo inicia una nueva etapa, reafirmando la conexión que ha construido con el público y preparando el camino para nuevas sorpresas. Las entradas para la función en Lima están disponibles a través de Ticketmaster.