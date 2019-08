Revelan título de la nueva entrega de James Bond (FOTOS)

La próxima película de la saga del agente secreto James Bond, que protagonizará por quinta ocasión el actor Daniel Craig, se titulará "No Time To Die", reveló este martes la cuenta oficial en Twitter de la franquicia cinematográfica.

El filme, el número 25 de la saga, se estrenará el 3 de abril de 2020 en el Reino Unido y el 8 de abril de 2020 en Estados Unidos.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s

— James Bond (@007) August 20, 2019