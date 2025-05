Sergio George, reconocido productor musical estadounidense y ganador de varios Grammy, no es un talento que ande por las ramas, desde hace mucho afirma que si la salsa no se reinventa, corre el riesgo de desaparecer. Aunque a los puristas del género, sus afirmaciones les provocan urticaria, él no se inmuta, y para contestar a sus detractores lanza un álbum con una propuesta en la que la salsa se refresca con sonidos urbanos.

Así nace: “Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions”, un álbum con once canciones y artistas como Jay Wheeler, Fariana, Oscar D’León, Juanes, Ryan Castro, Justin Quiles, Mike Bahía, Noriel, Skip Marley, Anthony Ramos y Yahaira Plasencia, quien une su voz a la de Wisin en el tema “La vida es una fiesta”.

¿Qué buscas con ese álbum y las canciones que fusionan dos géneros tan populares? El disco busca unir el mundo urbano con el salsero, como siempre se ha hecho, desde los sesenta. La salsa nació a través de la fusión con las calles, el movimiento cultural en Nueva York, el puertorriqueño, el dominicano, el afroamericano, el judío, todo eso se unió con la música cubana, entonces yo estoy haciendo exactamente igual. Inclusive cuando se murió la Fania y entró la salsa romántica, era porque las mujeres empezaron a consumir salsa y ahí vienen los covers de las baladas. Vieron el lado romántico para atraer más público femenino que iba a consumir y es lo que estoy haciendo exactamente igual.

¿Cómo elegiste a los artistas urbanos que se integrarían a tu proyecto? Se hizo una convocatoria, un llamado a ver a quién le interesaba, y le interesaba casi a todos. Obviamente Daddy Yankee, no pudo, aunque él quería estar en el proyecto, igual sucedió con Maluma. Hablé con Don Omar por teléfono y se fue de gira, hubo interés de muchos. Todo esto fue antes de que Bad Bunny lanzara su nuevo álbum.

Y Bad Bunny te dio la razón y lanzó un disco íntegro con sonidos puertorriqueños y urbanos. Yo no entiendo por qué si está pasando eso con Bad Bunny, todavía la gente no me cree. Es que no me quieren dar la razón.

¿Rauw Alejandro también se subió al coche cuando grabó “Tú con él”, la versión de Frankie Ruiz? Antes de salir Bad Bunny con su disco, me entrevistó Rauw Alejandro para su podcast de Apple, específicamente hablando de este movimiento. Él estaba promocionando la canción que hizo de Frankie Ruiz, y Rauw quería mi punto de vista. El urbano sabe lo que va a pasar con la salsa, y el salsero no, esa es la cosa más rara.

Los urbanos, quizás, están entendiendo que su género está tocando techo y por eso giran a la salsa. El salsero es como un nene chiquito, muy negativos, dicen cualquier cosa antes de darme la razón, se engríen como bebés. Los del urbano no tienen miedo de fusionar y seguir probando sonidos.

¿Te interesa que esa propuesta que presentas en el disco se empiece a convertir en tendencia, a que otros productores te sigan? Lo que me interesa ahora es documentar toda esta movida, como lo hizo Jerry Masucci con sus películas. No me interesa mucho entrar a un estudio de grabación y producir, busco ser como un coach del movimiento urbano con salsa, no la cabeza musical, sino como el referente de ese movimiento.

¿Y qué otros proyectos tienes en camino? Se trata de éxitos que yo he hecho en el pasado en salsa, pero esta vez lo voy a hacer en cumbia, vallenato, pop y bachata. Ya comencé con Carlos Vives, que grabó “Fabricando fantasías” a su estilo. La idea es tomar éxitos salseros y hacerlos en otros ritmos, en otro género musical, eso voy a hacer con Sony ahora que ya comenzamos a juntarnos y ahí va a estar “Corazón Serrano”.

¿Con tu experiencia, qué le puedes aconsejar al talento joven que quiere hacer una carrera en la música? Yo les digo que deben escuchar lo de antes, lo del pasado, para luego borrarlo y empezar con lo suyo. No vale copiar lo que se hizo antes, si quieren hacer salsa, no escuchar críticas de los salsómanos que quieren escuchar a otro Héctor Lavoe. Eso no existe, graba y canta salsa a tu manera, eso es todo.