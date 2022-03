Valery Revello, la expareja del futbolista Sergio Peña, volvió a realizar una trasmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, sin embargo, la joven estalló al recibir gran cantidad de comentarios que la comparaban con Melissa Paredes.

La aún esposa del integrante de la selección peruana, quien actualmente radica en Estados Unidos, perdió la paciencia al no soportar que los usuarios le recordaran a Melissa Paredes tras su ‘ampay’ con el tablista Sebastián Bernos Parodi.

“Ay, por favor, las fanáticas de Melissa Paredes lárguense de acá. Déjenme de seguir de las redes de verdad. Si son fanáticas de ella, no me interesa, no la conozco, no me importa su vida, ni me interesa conocerla, déjenme en paz, yo soy otra persona”, sostuvo la infuencer.

Valery Revello perdió la paciencia con usuarios que la compararon con Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

Apoya a Rodrigo Cuba:

Tras arremeter contra sus haters, Valery Revello sorprendió al dejar en claro que rechaza el accionar de Melissa Paredes y, por el contrario, apoya a Rodrigo Cuba y su nueva relación con Alexandra Venturo.

“Yo soy ‘team gato’, por favor, y ‘team Ale Venturo’. Me tienen harta con Melissa, vayan a su Instagram, pues. (…) ¿Quién ha atacado a otra? O sea, yo jamás la menciono a esa señora, no la odio, no me cae mal, no la conozco”, sentenció.

Recordemos que el programa “Amor y Fuego” captó a Valery Revello en situaciones cariñosas e ingresando a un hotel junto al tablista Sebastián Bernos Parodi, pese a que aún se encontraba casada con el futbolista Sergio Peña.

VIDEO RECOMENDADO:

Conductores de ‘America hoy’ celebran ausencia de Janet Barboza

Conductores de 'America hoy' celebran ausencia de Janet Barboza https://www.americatv.com.pe/