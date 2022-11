Finalmente parece haber una luz para la cantante colombiana Shakira que llegó a un acuerdo con el papá de sus hijos, el retirado futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, quien cedió y aceptó que Shakira se lleve a sus hijos Milan y Sasha a Miami, en Estados Unidos.

Según medios internacionales, la expareja que tuvo más de 12 años de relación llegó a un acuerdo decisivo luego de varios meses, días y horas de negociación, donde ambas partes hablaron centrados en los menores.

¿Qué negociaron Shakira y Piqué?

Luego de hacer definitiva su separación a principios de junio de este año, Shakira y Piqué se han visto involucrados en una disputa legal por la tendencia de sus hijos Sasha y Milan, de 7 y 9 años respectivamente.

La expareja nunca contrajo matrimonio por lo que solo se separaron sin tener que realizar algún trámite de divorcio. Incluso, en una entrevista Shakira confesó por qué nunca se iba a casar con el exfutbolista.

La pareja comparte su vida en las redes sociales. (Foto Instagram de Shakira)

“A decir verdad, el matrimonio me asusta muchísimo. No quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, ser como una pequeña fruta prohibida. Quiero mantenerlo alerta. Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento”, señaló Shakira en ese entonces.

Sin embargo, el tema de sus dos hijos en común ha sido la comidilla de los últimos meses pues se conocía que Piqué se negaba a que los niños dejaran España y precisamente la ciudad donde nacieron, Barcelona, pues ahí es que asentaron e hicieron su vida.

Por el lado de Shakira, la colombiana aseguró en diversas oportunidades a los conciliadores que deseaba rehacer su vida en Miami donde tiene varios proyectos musicales y también una gran mansión que abandonó cuando inició su relación con Gerard Piqué.

En los últimos meses, todas las miradas se concentraron en el acuerdo entre Shakira y su ex Gerard Piqué en los que ambos salieran satisfechos y que todo fuera en bien de sus hijos.

¿Cuáles son los acuerdos entre Shakira y Piqué?

Luego de mucho tiempo entre idas y vueltas, Shakira salió victoriosa pues Gerard Piqué sí aceptó que la colombiana se lleve a sus hijos a Miami, en Estados Unidos, para que inicien una nueva vida lejos de los paparazzis y de ser la comidilla de los chismes en España.

Gerad Pique, acompañada por su esposa, la cantante colombiana Shakira y su hijo Sasha, presenciaron el partido de la Liga ACB de basket jugado en Barcelona. (Foto: EFE)

Por su parte, Gerard Piqué pasará la Navidad en Barcelona junto a sus niños pero en cuanto inicie el año 2023, el futbolista se tendrá que despedir de sus pequeños para que Shakira finalmente se los lleve a los Estados Unidos.

Trascendió también que uno de los acuerdos es que Piqué podrá ir las veces que desee a visitarlos y que los gastos de los menores irán a una cuenta común, es decir, ambos padres aportarán en la manutención de sus niños.

Se conoció que pronto Gerard Piqué y Shakira lanzarían un comunicado informando sobre el acuerdo al que llegaron.

Así fue la despedida de Piqué. (Foto: FC Barcelona)

De esta manera, Gerard Piqué y Shakira evitaron llegar hasta el juzgado aceptando una conciliación, cuyos puntos en un principio no eran aceptados por la defensa culé, quien el fin de semana se despidió de su equipo de años en medio de lágrimas y acompañado de sus niños, sus padres y su nueva novia Clara Chía.

Como se sabe, la relación entre Gerard Piqué y Shakira se terminó luego de que la barranquillera anunciara la separación a través de un comunicado y en medio de fuertes rumores que afirman que el exjugador blaugrana le fue infiel a la cantante de Monotonía con una trabajadora de su empresa Kosmos, quien actualmente es su novia.