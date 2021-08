Sheyla Rojas fue entrevista en el programa “Magaly TV: La Firme” y reveló detalles de su relación sentimental con ‘Sir Winston’, con quien vive en Guadalajara (México).

Según reveló la exconductora de “Estás en todas”, ella sí tiene planes de contraer matrimonio con el mexicano, pero considera que recién empezó su nueva historia de amor.

“Tengo muy poco tiempo. La verdad que me siento muy contenta y me encuentro en una etapa súper bonita. Me encantaría casarme por supuesto”, dijo Sheyla en conversación con Magaly Medina.

“Yo quiero formar mi familia por eso estuve mucho tiempo soltera, para poder encontrar esa persona que me de estabilidad. Un hombre que más allá de los lujos y el dinero o como tú lo quieras llamar, yo siempre busqué un hombre que me de esa tranquilidad y la paz que yo puedo sentir”, expresó.

Finalmente, Sheyla Rojas terminó revelando a qué se dedica su pareja para terminar con las especulaciones: “Él no hace cosas ilícitas y eso es injusto, él se dedica a la construcción y si eso hará que la gente deje de hablar tontería y media, pues bueno, lo voy a decir, pero a mí no me gusta porque es complicado y que todo el tiempo la gente invente cosas”.

