A través de sus historias de Instagram, la popular modelo peruana Sheyla Rojas dejó un mensaje que llamó la atención de sus seguidores pues asegura que la habían engañado. Recordemos que la modelo se mudó a México para vivir con su pareja, Sir Winston, un empresario mexicano que recientemente estuvo en Perú junto a Sheyla para conocer a sus padres.

“La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no quieres que yo sea, mientras yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras, pero no pudiste serlo”, indicó Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas confirma infidelidad de Sir Winston y termina con él

En la primera historia de Instagram, la exchica reality compartió un mensaje para reflexionar sobre la importancia de algunas personas en su vida.

“Tengan mucho cuidado con esa idea de que todo el mundo es reemplazable, hay personas que uno no encuentra dos veces en la vida”, se lee en una imagen que posteó.

Además, esto no fue todo pues Shey Shey publicó una imagen con varias princesas que decía: “Me dijo ‘eres mi reina’, revisé su teléfono y éramos el maravilloso mundo de Disney... hasta Fiona estaba”.

Estas indirectas alertaron a sus seguidores, quienes especularon en redes sociales que la nueva rubia habría terminado su relación con su pareja.

Sheyla Rojas sorprende con nuevo cambio de look

Sheyla Rojas sorprendió a sus seguidores de las redes sociales luego que mostrara su nuevo cambio de look. La modelo volvió a teñirse el cabello de rubio, color que la caracterizó durante los años que se mantuvo en la televisión.

A través de sus Stories de Instagram, la exchica reality mostró cómo fue el proceso. “¿Quieren ver mi nuevo color de cabello?”, escribió sobre la imagen donde aparece en el salón de belleza.

Tras ello, la exconductora de “Estás en todas” compartió una fotografía en la que lució el nuevo color de su cabello y dijo que quedó satisfecha con el resultado.

“Woww, amando como va quedando mi cambio de look”, señaló en otro clip, donde ya se veía el rubio en su cabellera.