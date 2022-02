Sheyla Rojas dio esta noche una entrevista al programa ‘Magaly TV: La Firme’ y contó que exageró al encontrar una conversación en la que su novio mexicano Luis Miguel Galarza, más conocido como ‘Sir Winston’, le decía ‘mi reina’ a otra mujer.

La modelo contó también que debido a esta situación, decidió irse a República Dominicana para olvidarse de la situación. Sin embargo, los problemas con su pareja se solucionaron.

“A mi me choca que mi novia le diga ‘mi reina’ a alguien. La única reina soy yo y luego te poner a pensar y dices, bueno soy una exagerada. En ese momento me molesté, me fastidié y obviamente tengo mi carácter”, explicó la modelo.

Desde México, la popular ‘Shey Shey’ prometió hablar para el programa de Magaly Medina sobre el presunto fin de su romance se habría dado por una tercera persona.

“Hoy en ‘Magaly TV: La Firme’. Exclusivo. Sheyla Rojas nos cuenta todo sobre el fin de su relación con el empresario billetón Sir Winston”, se señala en el avance del programa de espectáculos.

Cabe recordar que la popular ‘Urraca’ aseguró el pasado 31 de enero que Sheyla Rojas había regresado a la soltería y que abandonó la mansión que compartía con el empresario mexicano luego de revisar su celular.

“De que está terminada, está terminada. Tenía dignidad la ‘Shey Shey’. Le encontró algo (en el teléfono) al punto que agarró sus chivas, pidió su taxi y se fue de la casa de Sir Winston, lo dejó”, señaló la presentadora de espectáculos.

VIDEO RECOMENDADO: