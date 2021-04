No lo oculta más. Sheyla Rojas se divierte en México junto a quien sería su nueva pareja sentimental. Aunque no dio a conocer su nombre, dejó algunos detalles abiertos sobre la identidad de su nuevo “galán”.

La modelo se hace notar “derramando miel” junto a su nuevo compañero en un restaurante del país azteca y ya no tiene ningún problema en ocultarlo.

El periodista Samuel Suárez destaca que Sheyla ya le dice “mi amor, mi changuito”, como muestra del cariño que le tiene y que permite deducir que se encuentra enamorada.

Como me engríe mi changuito, me prepara un frangelico vainilla”, escribió la ex chica reality en su historia de Instagram, la cual hizo explotar las redes con especulaciones sobre su vida amorosa.

Hace algunas semanas, el periodista mexicano Jorge Soltero analizó el lugar en el que se encontraría viviendo “Shey”. Según él, la zona es conocida por la presencia de narcotraficantes o empresario con negocios de dudosa procedencia.

No lo conozco, pero por el tipo de lugar que mencionas y que ella estuvo, la persona con la que se junta, lo más probable es que sea buchón (narcotraficante) o empresario con negocios de dudosa procedencia. Ese lugar es famoso por mujeres exuberantes en busca de ‘sugar daddies’, no sé si me explique”, dijo a Magaly TV la firme.

Sheyla Rojas en redes (Instarándula)