Shirley Arica se mostró despreocupada en su cuenta de Instagram. Además, la modelo se ve muy enfocada en su trabajo pese a que la han vinculada con la banda criminal ‘Los Incorregibles’, quienes le habrían robado más de 1 millón 800 mil soles al Estado vulnerando el sistema de contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas.

La modelo publicó en su cuenta de Instagram una historia donde se encuentra en una sesión de maquillaje. Arica no detalló si se encuentra en una sesión de fotos o será parte de alguna entrevista.

VINCULADA POR COMPRA DE UN AUTO DE ALTA GAMA

La modelo se le acusa de haber adquirido un auto de alta gama cuya propiedad estaba a nombre de Miguel Ángel Salinas, supuesto cabecilla de la red criminal.

Según se conoció, la madre de Shirley Arica llegó al concesionario JC Ugarte para adquirir en dinero en efectivo el lujoso vehículo. El mismo día que lo adquirió, lo transfirió a la modelo. Sin embargo, para la SBS estas transacciones no figuran en el registro.

“Yo compro el carro en un concesionario y sale la persona que me lo vendió, lo compré ahí y ya, no sé de quién fue. Hice los trámites con el concesionario, mas no con el dueño del vehículo”, señaló.

“Que investiguen todo lo que tengan que investigar, tengo todos mis papeles en regla”, expresó la modelo.

