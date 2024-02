Luego de cuatro años, Beto Ortiz decidió difundir algunos fragmentos de ‘El valor de la verdad’ de Shirley Arica, donde la modelo hablaba de las ‘encerronas’ de los futbolistas de la Selección Peruana, entre ellos, Christian Cueva, quien está en boca de todos por su romance clandestino con Pamela Franco.

“¿Te dijo Cueva que estaba mal la relación con su esposa?”, le consultó Ortiz en aquel episodio que nunca salió al aire, pues fue censurado por Latina, ya que transmitían las Eliminatorias.

“ Me dijo que las cosas con ella no iban bien, que se iba separar, que por qué una chica tan linda está sola... se puso como que no podía bailar, me decía qué miras, a dónde vas, quién es él, quería seguir tomando en otro lado. Yo me quería ir a mi casa, me quiso llevar a otro lado, me insultó cuando bajo del carro porque yo tiro la puerta, me dijo que le había robado plata de su billetera, se quedó traumado ”, respondió la también influencer.

Además, el periodista le pregunta: “¿Estuviste en una encerrona con Yotún , Advíncula y Cueva?”.

“ Solo van los convocados, estaban Advíncula, Yotún, Cueva. Me afanó Cueva, me acompañó al baño, se iban desapareciendo. Cada uno se metía su minipartido, un arroz con pollo esa reunión ”, reveló Shirley.