La modelo Shirley Arica partió hace unos meses a Turquía para participar del reality “El Poder del Amor” junto a Austin Palao. Ahora, si bien es considerada como una de las favoritas a ganar el concurso, ella solo espera regresar lo más pronto posible al Perú.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo le pidió a todos sus seguidores que ya no voten por ella en el reality que se lleva a cabo en Turquía, para de esta manera ser eliminada y poder volver a Perú.

“No veo la hora de regresar a mi país, y a las personas que me apoyan les pido que ya no voten por mí. Ojalá esta semana pueda regresar”, escribió la modelo es sus stories de Instagram.

“No llegué aquí por ganarme un premio y lo que vine a experimentar ya lo hice y siento que ya cumplí mi tiempo aquí. Extraño mucho y muero por volver”, añadió Shirley Arica en su publicación.

En otra publicación en sus stories de Instagram, la popular ‘chica realidad’ aseguró que el mayor motivo por el que quiere volver al Perú es reencontrarse con su hija, a quien no puede abrazar hace casi 4 meses.

“Soy mamá y nunca en mi vida he estado separada tanto tiempo de mi hija. La extraño con el alma y es natural lo que estoy sintiendo, querer irme para estar con ella, besarla y abrazarla. No es por alguien en especial, dejen de crearse cuentos en la cabeza, no metan a terceras personas que no tienen nada que ver en lo que yo pueda querer o sentir... es una decisión personal”, aclaró.

