OnlyFans es la red social donde diversos personajes de la farándula peruana vienen generando una gran cantidad de dinero gracias a su producción de fotos y videos íntimos. Tal es el caso de Shirley Cherres quien reveló que gracias a esta plataforma pudo pagar su carrera de Gestión Pública.

“Si tuve muy buena acogida con Onlyfans, no me puedo quejar. Yo me pagué mi carrera de Gestión Pública porque mi mayor inversión han sido mis estudios. Además, pienso poner un spa y he logrado comprar muchas máquinas”, contó Shirley Cherres para El Popular.

Luego continuó con: “yo me retiro de la cuenta de Onlyfans porque no tengo tiempo, estoy viendo más la reapertura de mis pollerías que cerré por pandemia y la apertura de mi spa en Miraflores”.

Romina Gachoy sobre su OnlyFans: puedo llegar a vender una sola foto a 500 dólares

En la última edición del programa de Magaly Medina se presentó Romina Gachoy, para contar todo lo referente a su OnlyFans. La uruguaya reveló que una sola foto la llegó a vender a 500 dólares.

“A mí me han propuesto montos muy elevados (...) un señor me llegó a ofrecer un millón de dólares para poder viajar y hacer un video en Europa”, expresó la modelo

Luego continuó con: “realmente en esta plataforma estás expuesta a muchos millonarios (...) solo una foto llego a venderla a 500 dólares”

