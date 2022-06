El empresario y integrante de ‘Esto es guerra’, Ignacio Baladán dio todo su apoyo a su actual pareja, la influencer colombiana, Natalia La Segura, luego que ella revelara que estuvo a punto de atentar contra su vida debido a que vivió un calvario durante siete meses por tener problemas de salud.

Así lo contó Natalia a través de su cuenta en Instagram para sus más de 8.4 millones de seguidores, quienes tras publicar su testimonio no duraron en enviarle mensaje de apoyo, tal como lo hizo Ignacio Baladán.

Natalia contó que sintió un dolor profundo en su cuerpo durante siete meses y pese ir a diferentes médicos no daban con su mal. Ella empezó a decaerse porque ni con las medicinas le pasaba el dolor hasta que la operaron; sin embargo, esta situación resquebrajó su salud mental.

“Yo tenía un dolor crónico, tengo un alógeno leve por producto extraño... Yo no fui fuerte durante este tiempo, pero lo que me llevó a ese hueco negro de la depresión, y que de verdad necesité ayuda, fue cuando después que pasé por todo lo que había pasado, incluso la cirugía de biopolímeros, de la nada me intoxiqué con un fármaco... y me dio demasiada espasticidad, es decir las piernas se ponen tiesas, nunca había sentido una espasticidad tan grande”, contó Natalia La Segura.

“Yo caí en una depresión muy fuerte en ese momento, caí en el hoyo más impresionante que se pueden imaginar, recuerdo que un día no paré de llorar desde que me desperté hasta que me quedé dormida... Eses día llegué tanto fondo que mi mamá vio en mis ojos lo que yo quería hacer, recuerdo que salí del baño de la habitación, iba caminando a mi cama y mi mamá me dijo: ‘por favor no lo vas a hacer’. Yo lo veo en tus ojos, sé que estás en ese fondo. No lo vas a hacer porque destruyes a toda una familia. Fue muy duro para mí... puedo decirles por segunda vez en mi vida, pensé en atentar contra mi vida porque yo dije: ‘no voy a vivir toda mi vida, derrotada por un dolor tan horrible’”, añadió la joven, quien logró superar este momento e iniciar su recuperación.

De inmediato, Ignacio Baladán la respaldo con una bella frase: “¡Sabes que te admiro! Sos una persona que vale oro”. El exintegrante de ‘Esto es guerra’ pasó su cumpleaños el fin de semana junto a su novia, quien quedó sorprendido porque ella le preparó una gran sorpresa a la que calificó como “una de las mejores de su vida”.

VIDEO RECOMENDADO

‘Giselo’ ingresa a ‘Al fondo hay sitio’: Así fue su participación

'Giselo' ingresa a 'Al fondo hay sitio': Así fue su participación