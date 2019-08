Silvia Cornejo le responde a ‘Peluchín’: “Tengo mi carro desde 2012” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La conductora de televisión Silvia Cornejo contestó a Rodrigo González, más conocido como 'Peluchín', quien se refirió al 'ampay' que protagonizó su pareja y padre de su hijo, Jean Paul Gabuteau, con Analía Jiménez.

El exconductor de "Válgame Dios" insinuó que Silvia Cornejo pasaría por alto lo ocurrido, pues estaría esperando un lujoso regalo de parte de Jean Paul, como el auto que le entregó en marzo pasado, cuando lo encontró con la misma mujer en un restaurante.

"¿Qué hará? Pues, la penúltima vez le regalaron un auto por el amiste. Esta vez, mínimo una camioneta de tres filas y de doble tracción. De otra forma, no lo perdones Silvia", escribió Rodrigo González.

Silvia Cornejo esperó algunos días y recién el viernes por la mañana lanzó su respuesta. Todo ocurrió mientras iniciaba uno de los bloques de América Espectáculos, espacio en el que ha reemplazado a Rebeca Escribens durante toda la semana.

La exMiss Perú Mundo aprovechó que la canción "La chica más bella" de la Charanga Habanera sonaba de fondo y mientras cantaba parte del coro dijo: "Ella no quiere tu carro ni tampoco tu dinero... No, porque yo tengo mi carro. Lo tengo desde el año 2012", refirió.

Pero es no fue todo ya que Silvia Cornejo también mencionó que, en breve, realizará un viaje al extranjero. La exreina de belleza dio la noticia mientras entonaba la canción "Mi primer millón" de Bacilos.

"Dejémoslo todo y vámonos para Miami (...) “Sí, me voy. Ahorita nomás. Esperen que venga Rebeca y de ahí me toca a mí. Me voy a unas pequeñas vacaciones... ¡Mínimo!”, añadió. ¿Será para reconciliarse con Jean Paul Gabuteau?´