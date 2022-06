El polémico periodista deportivo Silvio Valencia, quien se encuentra en España siguiendo a la selección peruana de fútbol de cara a su partido de repechaje para el Mundial Qatar 2022, fue despedido de Radio Exitosa tras protagonizar una discusión con el futbolista Christian Cueva durante un entrenamiento de la blanquirroja.

“Debemos informar que la empresa ha decidido prescindir de los servicios laborales del Sr. Silvio Valencia Guerra, estrictamente por incumplir normas de conducta que afectado a terceros. El Sr. Valencia ha sido notificado por las vías legales de esta decisión”, informó Radio Exitosa a través de sus redes sociales.

La casa radiodifusora tomó esta decisión luego de la bochornosa discusión que Valencia protagonizó con Cueva, en la que, incluso, interrumpió un entrenamiento de la selección peruana.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el periodista deportivo se ve involucrado en una polémica. A continuación, un repaso por sus escándalos más sonados.

Fue arrestado previo a un partido de Perú contra Venezuela

En 2016, Silvio Valencia fue detenido por la Policía en el Estadio Nacional, luego que se negara a ser revisado por un agente, esto durante el ingreso al estadio en donde la selección peruana se enfrentó a Venezuela por las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018.

Según informó Depor, Valencia intentaba ingresar por una de las puertas del Estadio Nacional acreditada para los hombres de prensa. Sin embargo, el periodista no se dejó revisar y los efectivos policiales lo trasladaron a la comisaria de Petit Thouars, ubicada muy cerca del Estadio Nacional en el Cercado de Lima.

Johan Fano vs. Silvio Valencia: así fue la discusión por Gianluca Lapadula

En marzo de 2016, el periodista deportivo protagonizó una acalorada discusión con el exdelantero Johan Fano por el caso de Gianluca Lapadula, cuando existía la duda sobre si el deportista iba a jugar por la selección peruana.

Tras la pelea verbal, el conocido personaje provocó duras críticas de los cibernautas, quienes consideraron que fue malcriado y faltó el respeto a Johan Fano. Mira el video y saca tus propias conclusiones

Silvio Valencia fue alejado de Exitosa por una frase misógina

En uno de los programas de Exitosa Deportes, Valencia criticó la labor de la arbitro Yelier Flores utilizando frases misóginas. Sus declaraciones se viralizaron rápidamente generando críticas.

“Las mujeres, a vender zapallos, pero por favor, no se metan en el fútbol. Yo no la golpeé porque soy hombre. Pero las mujeres a vender fruta, pero en el fútbol no se metan. Yo le decía dedícate a la cocina”, sostuvo Silvio Valencia.

Sus comentarios provocaron que lo alejaran por un tiempo de Exitosa; sin embargo, la medida no fue permanente, pues el cuestionado personaje retornó a la conducción.

Silvio Valencia y la vez que confirmó que Jeferson Farfán firmó con Deportivo Municipal

En 2021, Silvio Valencia reveló que Jefferson Farfán firmó por el Deportivo Municipal; sin embargo, la información terminó siendo falsa.

“Farfán es nuevo jugador del Club Deportivo Municipal”, afirmó el comunicador. “Jefferson Farfán es nuevo jugador del club Deportivo Municipal, firmó en horas de la noche de ayer, cuando ustedes dormían, Farfán entregaba su firma para Club Deportivo Municipal”, reveló Valencia en aquel entonces en su cuenta de Twitter.

¡RECONTRA BOMBAZO!

¿Qué dijo Silvio Valencia tras ser despedido de Exitosa tras polémica con Christian Cueva?

Silvio Valencia fue despedido de Radio Exitosa luego del altercado que protagonizó con el futbolista Christian Cueva durante un entrenamiento de la selección peruana previo al amistoso ante Nueva Zelanda.

Tras conocerse que fue separado del medio de comunicación, el periodista utilizó su cuenta oficial de Twitter para manifestarse. “Silvio Valencia Guerra dará más detalles hoy a la 6:00 p.m. en ‘Minuto Caliente’ sobre la carta notarial de Radio Exitosa y su salida”, se puede leer en su reciente publicación.

Silvio Valencia fue despedido de Exitosa tras altercado con Christian Cueva. Foto: Captura.

