El dúo mexicano-argentino Sin Bandera, conformado por Leonel García y Noel Schajris, celebrará sus 25 años de trayectoria artística en Perú con un concierto especial el próximo 28 de marzo de 2026 en el Multiespacio Costa 21. La presentación forma parte de su gira internacional Escenas Tour, un recorrido de nostalgia, emociones y nuevas composiciones.

Con millones de discos vendidos y giras que han conquistado escenarios de todo el mundo, Sin Bandera no solo repasará sus grandes clásicos como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Que lloro”, “Mientes tan bien”, “Sirena” o “Suelta mi mano”, sino que también presentará avances de su séptimo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2025.

“Estos 25 años han sido un viaje lleno de canciones, historias y momentos irrepetibles. Queremos agradecer a nuestro público por acompañarnos siempre, y este nuevo álbum es nuestra forma de devolverles todo ese amor”, expresaron Leonel y Noel, quienes prometen un espectáculo íntimo y a la vez vibrante.

Entradas y preventa

La preventa de entradas estará disponible del 10 al 17 de septiembre a través de Teleticket (plataforma digital y módulos físicos), con un 20 % de descuento con cualquier tarjeta de crédito.

Los precios en preventa son los siguientes:

Zona 25 años: S/ 358

Platinum: S/ 299

VIP: S/ 223

General: S/ 149

Con este esperado show, Sin Bandera reafirma su vigencia y su capacidad de emocionar a generaciones enteras con letras profundas y melodías inolvidables.