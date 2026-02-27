Sofía Marines Infante Morocho, una joven estudiante de Derecho y Ciencias Políticas y natural de la provincia de Ayabaca de la región Piura, fue coronada como “Miss Petite Universal Piura 2026”.

La imposición de la corona estuvo a cargo de Karen Cherre, Miss Teen Universe Piura, y la banda oficial fue colocada por la Señora Sullana, Consuelo Corrales.

De esta manera, se convierte en la representante regional al certamen nacional y lo asume con responsabilidad y vocación de servicio, en un evento de belleza que promueve no solo la estética, sino también el liderazgo femenino y la proyección social.

PUEDES VER: Coronan a María Martínez como “Miss Perú Piura 2026”

RESPONSABILIDAD

Este evento fue organizado por el consorcio Reina de Reinas, institución dirigida por Liliana Agurto, donde la nueva soberana señaló que orientará su gestión hacia iniciativas vinculadas a la sensibilidad social y el fortalecimiento del empoderamiento femenino.