La periodista Sonaly Tuesta manifestó su incomodidad en redes sociales al informar que un repartidor de una conocida empresa de delivery se quedó con sus productos. Mediante una publicación en su cuenta de Facebook, Tuesta contó el complicado momento que pasó.

“Hoy solicité un Glovo Perú para recoger de la veterinaria de mi amiga Silvia tres paquetes de arena de 5 kilos cada una y 4 kilos de comida para mis gatas. Recibí una llamada y este se presentó como repartidor. Me decía que no me traería el pedido porque pesaba mucho. Me quería traer una parte. Le dije que no y que mejor iba a cancelar el servicio”, contó sobre el inicio de su problema.

La conductora de “Costumbres” afirmó que cuando canceló el servicio, la aplicación le cobró 2.50, ya que el repartidor llegó hasta el lugar. “Mientras me comunicaba con Silvia al WhatsApp y quedábamos que ella me traería el pedido, un mensaje de unos segundos después me decía que el repartidor había vuelto y que le había dicho que se llevaba el pedido no más”, agregó.

Comunicado de Sonaly Tuesta en redes sociales. (Facebook: Sonaly Tuesta).

Tuesta empezó a tratar de comunicarse con el repartidor, pero este jamás contestó. “Silvia lo volvió a llamar y cuando le dijo que era de la veterinaria, le colgó y bloqueó el número”, añadió. Es ahí que la comunicadora empieza a sospechar del proceder del repartidor.

Otro hecho que indignó a la periodista fue que la empresa culpó a su amiga porque no debió entregar el pedido al repartidor. “Muy alegremente sortearon el tema y terminamos con la responsabilidad encima porque el repartidor nos robó. ¿Así es la política de esta empresa?, es un trabajador suyo y no hay mayor respuesta que decirte que cancelaste el servicio y que ellos no tienen nada que ver”, denunció.

“Me parece tan terrible evidenciar esto, pero lamentablemente la realidad una vez más me desborda y quedo con la misma conclusión: no se puede confiar en nadie”, concluyó la reconocida presentadora de TV Perú.

