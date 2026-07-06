Después de diez años, el elenco principal de “Soy Luna” volverá a reunirse sobre un escenario con “Soy Luna Tour, El Último Show”, una gira internacional que recorrerá diversos países de Latinoamérica a partir de octubre de 2026.

En Perú, el espectáculo se realizará el 20 de noviembre en el Arena 1 Park, ubicado en la Costa Verde, en el distrito de San Miguel.

Karol Sevilla y el elenco original protagonizarán el reencuentro

El espectáculo reunirá nuevamente a los protagonistas de la exitosa serie juvenil:

Karol Sevilla.

Michael Ronda.

Ruggero Pasquarelli.

Malena Ratner.

Gastón Vietto.

Los artistas estarán acompañados por un cuerpo de bailarines y presentarán un repertorio que incluirá los temas más recordados de la serie, así como canciones de la nueva temporada.

La gira acompaña el regreso de la serie

El anuncio del tour coincide con el estreno de “Soy Luna: Volver a Rodar”, la nueva temporada de la producción original de Disney+, cuyo lanzamiento está previsto para el 24 de julio de 2026.

Las tres primeras temporadas continúan disponibles en la plataforma de streaming para quienes deseen revivir la historia antes del estreno de los nuevos episodios.

Preventa y venta de entradas

Las entradas para el concierto en Lima estarán disponibles mediante una preventa exclusiva para clientes BBVA los días 4 y 5 de julio, con un 15 % de descuento para quienes paguen con tarjetas del banco.

La venta general comenzará el 6 de julio a través de Ticketmaster y en los puntos de venta autorizados.

Además de Lima, la gira llegará a ciudades de Argentina, México, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Chile.