El hermano de Stefano Tosso, Giacomo Benavides, se pronunció en las redes sociales tras las diversas denuncias de acoso sexual que se hicieron públicas en contra del actor peruano.

A través de sus historias de Instagram, Giacomo Benavides denunció que él y su familia vienen sufriendo una serie de ataques en su casa, luego de que se difundiera el número personal de su hermano Stefano Tosso.

“¿Cómo puedes aseverar algo que es una acusación anónima, cómo puedes hablar y rotular a alguien con algo que no está probado?”, dijo indignado el también actor sobre las acusaciones que han hecho sobre su hermano algunas páginas de Instagram, así como el programa de Magaly Medina.

Hermano de Stefano Tosso se pronuncia sobre denuncias de acoso sexual. (Video: Instagram)

“Yo no he venido a defender a Stefano, yo he hecho estas historias por mi mamá y por mi familia, y lo hago porque lo que está pasando y por lo que está saliendo ahora no me parece justo, no es lo correcto”, agregó Giacomo Benavides en sus videos.

El hijo de Alfredo Benavides también instó a las jóvenes que han hecho sus acusaciones en redes sociales que denuncien a su hermano, pero en una comisaría. Además, remarcó que tomarán acciones legales contra las páginas que han hecho acusaciones sobre su hermano.

“A las páginas que publiquen cosas que no sean reales o que no estén comprobadas van a ser denunciadas, se los voy avisando desde ya. No es una amenaza ni quiero meterle miedo a nadie, simplemente que esta página está actuando mal”, sentenció Giacomo Benavides, quien señaló que están atentando contra su familia, su vida y su integridad.

