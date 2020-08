La actriz Stephanie Orúe, rostro del programa educativo Aprendo en Casa, informó que se contagió de COVID-19. En declaraciones a Trome, la joven contó que es asintomática y que ya se encuentra en cuarentena.

“Estoy en cuarentena 2 semanas. Soy asintomática. No he sentido ningún efecto del virus, pero por prevención y para cuidar a mi entorno es que estoy haciendo la cuarentena. No tengo ningún tratamiento médico, el que estoy llevando es la medicina más natural, que es comer sano, hacer deporte en casa y canalizar mi energía con otras actividades en el hogar”, manifestó Orúe.

Además la artista reveló que su reemplazo será Miluska Eskenazi durante dos semanas.

“Si no me hacía la prueba hubiera seguido trabajando como si nada, pero gracias a Dios, a la vida y al universo por habérmela realizado”, contó también la joven actriz.

Otra crítica que recibió Stephanie Orúe fue que estaba ocupando el lugar de un profesor. (Foto: GEC)

Aprendo en casa

“En el programa yo no enseño, soy una fuente. Está claro que son los docentes quienes preparan las clases. Para mí es una experiencia muy gratificante, estoy aprendiendo muchísimo. Me siento muy afortunada porque se me ha encomendado esta misión, no es fácil, es un reto. Me siento contenta, conectada con los chicos. Recibo muchos mensajes de estudiantes y madres de familia que me agradecen por tocar temas como manejo de emociones”, explicó Stephanie Orué.

VIDEO RELACIONADO:

Aprendo en casa: Stephanie Orúe