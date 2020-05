Desde niña desarrolló su vocación por ser artista. Hoy Stephanie Orúe es una de las actrices más destacadas del medio. Sin embargo, en estos días no la vemos interpretando un personaje, sino como una de las conductoras de “Aprendo en casa”, programa del Ministerio de Educación, hecho que ha originado opiniones diversas. En entrevista para Correo, la intérprete nos dice cómo ha sido esta nueva experiencia y para qué le han servido las críticas.

Ahora que la industria del entretenimiento ha tenido que parar por la pandemia, ¿qué otras alternativas estás viendo junto con tus compañeros actores para sacar adelante producciones nacionales en los siguientes meses?

Creo que a través de las plataformas digitales uno también puede hacer empresa. Nosotros, los artistas, somos una comunidad muy unida. Ya se están cocinando muchos proyectos. Si bien existe una preocupación, sabemos que el teatro y el cine pararán por un tiempo, tenemos la esperanza de darle la vuelta a esta situación.

Ya han pasado tres semanas desde que te vimos por primera vez conduciendo “Aprendo en casa”, ¿cómo ha sido esta experiencia?

En el programa yo no enseño, soy una fuente. Está claro que son los docentes quienes preparan las clases. Para mí es una experiencia muy gratificante, estoy aprendiendo muchísimo. Me siento muy afortunada porque se me ha encomendado esta misión, no es fácil, es un reto. Me siento contenta, conectada con los chicos. Recibo muchos mensajes de estudiantes y madres de familia que me agradecen por tocar temas como manejo de emociones.

¿Qué mejoras se pueden hacer en cuanto al contenido?

Constantemente nos preguntamos qué cosas se pueden mejorar. Por ejemplo, estamos buscando un look que sea más neutral para mi aparición en la pantalla. Además, estamos viendo la opción de que los docentes no solo estén a través de videos sino también conmigo interactuando en el set. Ahora tenemos la posibilidad de que los alumnos nos escriban y envíen fotos de sus tareas, estas las publicamos todos los viernes.

¿Consideras que tú también aprendes por el programa?

Claro, por ejemplo, con el tema de educación financiera lo que he logrado es aterrizar toda esa información que a veces no prestaba mucha atención. Tuve que empaparme del tema y así me he dado cuenta que es muy importante. También reafirmo conocimientos como me sucedió con los temas emocionales, que es lo mío, entregar esa información ya me salió del útero.

¿Por qué crees que el Ministerio de Educación seleccionó algunos rostros del espectáculo como tú y Patricia Barreto?

Es una estrategia, por supuesto. El Minedu escogió a dos actrices profesionales que tienen trayectoria en las diferentes plataformas del arte. Tanto Patricia como yo somos rostros conocidos por el teatro, cine y televisión y por esto hay un vínculo, una conexión, con los jóvenes. Sería muy interesante que más artistas preparados se pongan al frente de este proyecto.

En los últimos días recibiste críticas por la conducción de “Aprendo en casa” y las has respondido asegurando que seguirás adelante con el reto...

Hay personas que menosprecian el oficio del artista, pero yo siempre le doy la vuelta a todo. Estoy donde tengo que estar, me aferro a las oportunidades. Sé que estoy haciendo algo por mi país y eso me enorgullece, me hace levantarme a las 5 de la mañana para alistarme y salir contenta pensando en los temas del programa.

PERFIL

Egresada del Teatro de la Universidad Católica. Ha participado en películas como “Django: sangre de mi sangre” (2018) y obras de teatro como “Barrionuevo” (2018). Ha sido la protagonista de la telenovela “Valiente amor” (2016).