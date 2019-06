Stephanie Valenzuela le responde a Lucho Cáceres tras negarse a actuar con ella (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras conocer que Lucho Cáceres se negó a actuar con ella para un sketch en 'El Artista del Año', Stephanie Valenzuela restó importancia a la posición que tuvo el actor peruano y resaltó las palabras que le dedicó Gisela Valcárcel.

“Estoy contenta por el resultado (de su caracterización a Thalía). No estaba enterada de eso; ella está alegre de que yo esté acá. Me siento feliz de que Gisela me valore, al igual que la producción. Esta oportunidad de estar en ‘El Artista del Año’ es algo que valoro porque me están saliendo proyectos y muchas cosas”, comentó la modelo.

Asimismo, Stephanie Valenzuela aseguró que está enfocada en su trabajo y no piensa responder a las personas que no la respetan o a las que no les cae bien.

"A la gente que no piensa igual que yo o que no me respeta o no le caigo bien, igual los voy a respetar porque yo estoy metida en lo mío, avanzando y sin mirar atrás o al costado. Voy a seguir adelante", agregó la exchica reality.