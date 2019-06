Susan Ochoa reaparece en TV y revela que sufre del corazón: "Todo esto me chocó mucho" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras el polémico enfrentamiento que protagonizó con Gisela Valcárcel en 'El Artista del Año', Susan Ochoa reapareció ante cámaras y habló por primera vez sobre el difícil momento que vivió debido al escándalo.

"Le agradezco a la gente por todo el apoyo que he recibido a través de mis páginas, realmente les estoy eternamente agradecida por todo lo que ustedes hacen por mí, por ayudarme a seguir adelante, por mantenerme viva", expresó la cantante peruana.

Asimismo, la ganadora de dos gaviotas de plata en Viña del Mar 2019 contó cómo se vio afectada su salud luego de su renuncia al reality de talentos y por la cual hasta recibió insultos en las redes sociales.

Mira también: Gisela Valcárcel y Susan Ochoa: las 'indirectas' que se lanzaron en redes sociales (FOTOS)

"Todo esto me chocó mucho, aparte que yo tengo un problema en el corazón desde siempre y estuve medicada. Hasta el día de hoy sigo medicada, pero a darle con fuerza, no es que me haya querido separarme de ustedes", manifestó Susan Ochoa ante lás cámaras de 'Válgame Dios'.

Como se puede ver en las imágenes, Susan Ochoa fue captada con un aspecto bastante diferente al que tiene acostumbrado a sus seguidores. La intérprete de 'Ya no más' apareció con un chullo y una bufanda, pues al parecer buscaba no llamar la atención.

Cabe mencionar que Susan Ochoa no la estaría pasando nada bien, luego de que la producción de Gisela Valcárcel le envió una carta notarial por no cumplir con su contrato en el programa.