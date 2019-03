Susan Ochoa sobre Gianmarco: "Él compone temas para artistas con sello discográfico" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras haber sido reconocida como mejor intérprete con la canción 'Ya no más' en el Festival Viña del Mar, Susan Ochoa conversó con Diario Correo sobre sus emociones al recibir dos gaviotas de plata a nuestro país.

Susan Ochoa mostró su alegría por su triunfo en Chile pero también habló sobre la supuesta promesa que le hizo el cantante Gianmarco, quien le habría dicho en una de las galas de 'La Voz Perú' que le crearía una canción para que siguiera con su carrera artística.

Recordemos que tras el éxito de la chiclayana en Viña del Mar, varios artistas peruanos la felicitaron, entre ellos Gianmarco, sin embargo algunos usuarios le dijeron que no cumplió su promesa.

¿Qué pasó con la promesa de Gianmarco? Muchos en las redes sociales lo han vapuleado, le han dicho '¿por qué no le has dado el tema a Susan?'

Susan Ochoa: Sin palabras realmente. No sé, sus razones tendrá (Gianmarco). Él compone temas para artistas con sello discográfico, una vez me lo dijo a mi. Y pues acá en nuestro país no tenemos sello discográfico. Soy una mujer emprendedora, una artista que sola ha puesto su disco.

¿Le dirías que cumpla con su promesa?

Susan Ochoa: No, no, no. Mira, yo sigo con mi carrera. Él no tiene ninguna responsabilidad conmigo, que Dios lo bendiga y que siga llevando el nombre del Perú.

Recordemos que Gianmarco fue couch de Susan Ochoa en La Voz Perú en el 2015. En dicho concurso, la ganadora de Viña no pudo contra Yamilet de la Jara.

Ve aquí la entrevista completa: