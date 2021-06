La excongresista de la República Susy Díaz gritó de felicidad luego de que el Poder Judicial haya declarado fundado su demanda de divorcio con el cantante reguetonero Andy V, con quien tuvo una relación hace algunos años atrás.

“¡Gracias, Dios mío! Por fin salió mi divorcio, qué felicidad”, exclamó la también exvedette y actriz cómica en diálogo con el programa de espectáculos ‘Magaly TV: La Firme’.

La madre de Florcita Polo afirmó que quería mantener en secreto que logró recuperar, de manera legal, su soltería luego de la decisión del Poder Judicial.

“No lo quería decir, pero ya sabía que ustedes venían por algo. Agradezco a Dios porque he luchado tantos años y es la segunda demanda que estoy presentando y ya salió”, dijo la exparlamentaria.

Como se recuerda, Susy Díaz había comentado, tiempo atrás, que luchaba desde el 2021 para alcanzar su divorcio con Andy V.

“Él no me quiere firmar el divorcio, yo estoy luchando años, desde el 2012, ocho años que no me puedo divorciar (…) Que vean, yo también tengo que estar divorciada, tengo que pedir garantías para mi vida”, había afirmado.

