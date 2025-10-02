Susy Díaz es la primera persona mediática que participará en el concurso “Camina con la Loba” y se ha asegurado su pase en esta experiencia única que busca que los fanáticos peruanos puedan estar cerca a Shakira como nunca antes.

Este emocionante concurso, promovido por la productora MasterLive encargada del show de la cantante, seleccionará a 100 afortunados que tendrán el privilegio de acompañar a Shakira en su camino hacia el escenario durante sus dos conciertos en Lima, programados para el 16 y 18 de noviembre en el Estadio Nacional. Aún quedan entradas en Teleticket para la fecha del 18 de noviembre a precios especiales.

Susy Díaz que es una artista muy querida en el Perú, invita con entusiasmo a todos los fans de la barranquillera a participar en el concurso durante este mes de octubre: “Estoy lista para conocer a Shakira que es fuego y fuerza. Tú también puedes participar y caminar a su lado. ¡No se lo pierdan!”, declaró Susy en sus redes sociales.

Diversas marcas y figuras del entretenimiento nacional se han unido para ofrecer esta experiencia irrepetible. Cada una de ellas tendrá la misión de realizar diversas dinámicas y demostrarle a través de ellas su gran fanatismo por Shakira. Los requisitos son ser fans mayores de 18 años y que cuenten con su entrada para su gran show en el Estadio Nacional. De esta forma podrán obtener el gran premio de caminar junto con Shakira a inicios de sus presentaciones.

Las últimas entradas para el show del 18 de noviembre aún están disponibles a través de Teleticket.