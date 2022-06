La excongresista y empresaria, Susy Díaz, se animó a explicar por qué abandonó el set del programa ‘En boca de todos’ cuando hablaba con el Dr. Tomás Angulo, quien estaba analizando la supuesta agresión que habría sufrido Flor Polo por parte de Néstor Villanueva.

“Permíteme porque me has interrumpido varias veces y yo también merezco respeto, por favor”, dijo Tomás Angulo. A lo que Susy Díaz reaccionó yéndose set, pero antes señaló: “Ahorita me vengo, tengo que hacer. Quiero decir algo y me voy, de ahí tienes todo el rato para que hables. Hay una cosa, hay una psicóloga del Poder Judicial que ve, aparte, ustedes miren a Flor cuando no le hablan de ese nombre del cuco (Néstor Villanueva) está feliz, contenta. Mencionen el nombre del cuco, ella tiembla y mi nieto también”.

“Gracias, Dios los bendiga. La vida tiene que continuar y todos tenemos que disfrutar. Que hable el doctor, que siga hablando”, agregó Susy al retirarse del set en vivo.

Susy Díaz: “No me dejaba hablar”

Ante este hecho, Susy Díaz explicó qué sucedió realmente, durante una entrevista en el programa ‘América hoy’, donde la invitaron para que hablara sobre los duros momentos que está pasando su hija Flor Polo. La conductora Janet Barboza le preguntó sobre lo sucedido en el set de ‘En boca de todos’.

“Estuviste en el programa ‘En boca de todos’ donde se trató este problema (de Flor y Néstor) y entendemos la susceptibilidad y el nerviosismo en el que te encuentras producto de lo que te vienes enterando por tu nieto y tu hija, tienes reacciones así (como las de irse del set). Cómo no reaccionar de alguna manera cuando tu hija es violentada, psicológica y física”, dijo la conductora de TV.

De inmediato, Susy Díaz lamentó lo sucedido, pero aseguró que se encuentra ofuscada por todo lo que se está enterando últimamente.

“Me da pena que a Tomás Ángulo lo dejé nulo, porque no me dejaba hablar y yo había hablado con la producción que a las 2 de la tarde me estaban esperando fuera de Pachacamac para llevarme a otro programa y cuando digo sí, nunca he fallado a ningún programa”, explicó Susy Díaz.

“Mi reacción fue que era las 2 de la tarde... y más no me dejaba hablar, me decía: ‘cállate, déjame hablar, respeta’, dije: ‘me voy del programa’. Entonces, todo se juntó, con la hora, la preocupación de llegar al otro programa y la preocupación de mi hija y que hablaban de otra cosa, se mi hizo una revolución en el cerebro, entonces dije: mejor me voy”, agregó la madre de Flor Polo.

Ethel Pozo salió en defensa de la reacción de Susy Díaz al dejar el set de EBDT. “Ella probablemente escucha que un psicólogo te interroga, te calla y no te escucha. Los psicólogos casi siempre son los que te escuchan y más o menos van entendiendo lo que el paciente está pasando, pero en este caso no fue así”.

Susy Díaz llora por la situación de su hija Flor

