Hace unos días, Augusto Polo Campos Linares, el hijo mayor del compositor Augusto Polo Campos, acusó a Flor Polo de negarle los bienes que le corresponden legalmente tras el fallecimiento de su padre. Frente a esto, Susy Díaz se presentó en “Dilo Fuerte” para expresar, por primera vez, su profunda preocupación y defender a su hija Flor Polo.

“Mi hija me dice, ‘mamá, defiéndeme, yo no quiero estar involucrada en dimes y diretes’. Mi hija no es tan fuerte como yo, a mí la vida me ha hecho fuerte porque he pasado por tantos problemas, ella es muy sana, no tiene calle”, dijo Susy Díaz.

Cabe mencionar que la exvedette reveló que tiene el testamento de Polo Campos y reveló que el último deseo del compositor era que Florcita sea albacea

“Yo tengo el testamento de Augusto y el último deseo de él fue que Florcita sea albacea (persona designada en un testamento para administrar los bienes y hacer valer la voluntad de otra persona después de su muerte), ahora, la sacaron de esta función, no sé quién (...) yo agradezco a las personas que la sacaron porque es mucha responsabilidad para ella”.

Durante la entrevista con Lady Guillén, Susy se quebró y entre lágrimas contó: “me estoy alejando de personas negativas que me llaman a decir mentiras, tengo 60 años, yo soy una persona vulnerable, mi corazón ha quedado un poco mal, mi doctor me ha dicho”

Para finalizar, Susy Díaz contó que tomará medidas legales en favor de su hija Flor. “Hablaré con mi abogado para que revise todos los documentos. Sé por mi hija que le quitaron de albacea, pero confío en que los papeles hablarán por sí mismos, papelito manda, Flor es muy confiada, yo no confío ni en mi sombra, pienso que está detrás de mí queriéndome apuñalar”. Además, agregó: “Yo le he dicho a Flor, ‘tú no pidas nada, yo te doy todo’, la parte del departamento que se van a dividir, que son siete hermanos, que sea entre seis, que no la pongan a Flor, yo prefiero darle de mi dinero, para eso yo me mato trabajando”.