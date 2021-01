Sheyla Rojas y Susy Díaz se mostraron juntas para una campaña promocional de Radiomar. Ambas figuras de la farándula trabajarán como nuevas locutoras de un programa que pronto se estrenará y, del cual, aún no se tienen muchos detalles.

Mediante sus redes sociales, la citada radio lanzo el clip donde se ve a Díaz a bordo de una camioneta mientras canta una salsa, hasta que se encuentra con Rojas en la calle y la invita al auto.

Al final del video, la excongresista brinda una de sus famosas dietas. “No te olvides la dieta de Radiomar, todo el día salsa sin parar”, comenta al lado de Rojas.

La ex conductora de América TV compartió la noticia también en sus redes sociales. “¡Feliz! Empiezo el año como rostro de Radiomar. Muy pronto más sorpresas”, señaló en su cuenta de Instagram.

“Queremos junto a Susy llevar un mensaje de fuerza y unión. Es la mejor radio de salsa en el país y qué mejor representar la salsa actual, de muchos jóvenes que a través del ritmo de moda inspiran y son felices en tiempos difíciles”, agregó la popular Shey en un comunicado de prensa.

Por su lado, Díaz se confesó ser una buena seguidora de la salsa. “La gente no sabe, pero soy amante de la salsa. No porque me gusta la salsa tradicional pueden llamarme vieja. Soy una madurita con cuerpo y mene de 15 años”, comentó.

