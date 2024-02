Tatiana, la popular y talentosa cantante mexicana convertida en “reina de los niños” tras un giro en su carrera, no olvida su pasado de intérprete romántica que le dio grandes satisfacciones. Es por eso, que este 10 de febrero en el Teatro Canout, ofrecerá el espectáculo “Cantándole al amor, recital que le permitirá sacar del baúl de los recuerdos esos hits que han trascendido al tiempo y las modas.

¿Qué debe tener una canción para que se mantenga vigente? Yo creo que una buena letra y una buena melodía, depende también si la gente se identificó con alguna canción o si se enamoró en esa época con esa letra. Yo creo que ahora a la gente le gusta mucho ir a los shows con canciones del ayer por la nostalgia, para recordar esas épocas en las que estaban en la secundaria, con el primer novio; toda esa época era algo muy sano, bonito, y lo hemos perdido.

¿Y participabas también en la elección de los temas que ibas a grabar o eso lo dejabas a los productores? Yo metía mi cuchara hasta en la elección de las letras y en el cambio de estas cuando era necesario. Por ejemplo, hay una balada que se llama “A plena luz” que me hizo Gonzalo Benavides, y decía: ‘ahora es tiempo para amarnos con los cinco sentidos y a plena luz, todo sin límites’. Yo tenía 15 años y cuando la estaba grabando, digo, es que no he tenido ningún novio cómo voy a cantar si no lo siento, más bien lo que siento es decirle al chavo, espérate tantito, entonces se cambió la letra. A raíz de allí la gente me empezó a llamar la chica fresa de México, como santurrona, y yo decía no importa.

Pero cuando grabas “Leyes al corazón” y “Y no vuelvas a besarme”, ya eras una Tatiana que había vivido experiencias amorosas,

Si, ya era una Tatiana adulta, eso fue en el 90, 92, ay se me olvida. Realmente para cantar ese tipo de baladas y transmitir al público hay que haber vivido una relación amorosa.

¿En tiempos de ritmos urbanos sientes que hay cantantes mujeres que apuestan por la balada?

Baladistas nuevas, como tal, creo que casi no hay. Bueno, existen cantantes con una voz extraordinaria, que siempre han existido y que yo soy fan número 1, como Yuri, Ana Gabriel, que siguen cantando nuevos temas, que siguen llenando arenas, que ya tienen un público cautivo. Creo que hay más la tendencia de lo novedoso, como el urbano, como el trap, y todo eso, aunque también dentro de esas cantantes hay sorpresas como una Rosalía, que experimenta muchísimo en la música y tiene unas baladas espectaculares.

Se extrañan esas baladas que los jóvenes de hoy toman como referente cuando quieren lucir su voz.. La verdad es que sí, se echan de menos esos temas con unas letras maravillosas, con poesía, se decían las cosas con finura, con un vocabulario extraordinario.

Ahora, al menos en letras, todo es muy elemental, y algunas carreras también. Y eso es algo muy importante, el enfoque que le tengas a tu carrera, yo desde niña siempre quise ser cantante, pero yo no buscaba ser famosa. Yo dije, también quiero dar entretenimiento pero positivo. Me acuerdo de una canción de la portorriqueña Nidia Caro, que se llamaba ‘Hoy canto por cantar’, que cuestiona la verdadera misión de los intérpretes.

¿Y cuál es tu propuesta?

Lo que yo quiero decir, es que no solo quiero cantar por cantar, yo quiero decir alto a la guerra, que venga la paz, hablar y comunicar. También siento que como comunicadora esa es una de las misiones, hacer algo por el planeta y por nuestros semejantes. Ese era el enfoque que teníamos los cantantes de antes, no queríamos la fama, el dinero, esto rápido, no, o que hay ser millonario, no, querías cantar, querías expresarte y lucir tu voz y poder hacer un show y que la gente te lo entendiera.

¿Ahora que vienes a presentar ese repertorio romántico que tenías guardado, te animarías a grabar nuevos temas del género?

Sí, de hecho estoy componiendo, me estoy sentando a escribir baladas, así fuertes, bonitas, con buena letra. Yi quiero sacar, no sé si este año, o a finales, a lo mejor, un disco de puras canciones inéditas, baladas nuevas. Esperen que ya llegarán.