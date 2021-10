Tepha Loza decidió interactuar con sus seguidores en las redes sociales y utilizó la popular herramienta ‘Preguntas y respuestas’ para contestar algunas de sus curiosidades.

A través de sus historias de Instagram, la hermana menor de Melissa Loza reveló que por el momento no desea publicar ninguna foto con su sobrina Flavia por respeto.

“Tengo foto pero por respeto no publicaré nada, mucha gente me pregunta y opina sobre esto. Todo esto es y será un proceso tiempo al tiempo, ya se dio un gran paso. Lo importante es que me siento feliz, tranquila y en paz”, respondió a un seguidor que le escribió desde Bolivia.

Tepha Loza anhela reencuentro con las hijas de Melissa Loza. (Fuente: Instagram @tephaloza8)

Asimismo, la integrante de ‘Esto es Guerra’ dejó en claro que aún no se ha reencontrado con sus sobrinas, luego de la reconciliación que protagonizó con su hermana Melissa Loza.

“Pero lo que sí! Es que me siento muy ansiosa por tener ese encuentro con mis sobrinas, seré la mujer más feliz del mundo, los tiempos de Dios son perfectos pero ese tiempo ya se tiene que dar”, agregó en su extenso mensaje.

Por otro lado, Tepha Loza se animó a contar qué era lo que más extrañaba de su relación con Melissa Loza el tiempo que estuvieron distanciadas.

“Abrazarla, conversar, reírnos, abrazarla, abrazarla”, escribió junto a una fotografía en la que aparecen ambas sonrientes.



