‘Amor y Fuego’ presentó un nuevo audio en el que se escucha a Andrea San Martín contando el plan que utilizaba para “hundir” a Sebastián Lizarzaburu en 2018, cuando ellos se encontraban enfrentados mediáticamente.

“Yo sabía que lo iban a destruir en mi foto, la última que puse, y empezaron a atacarlo, atacarlo, atacarlo, pero lo que yo hice, como él (Sebastián) siempre dice: ‘hace que me traten mal’ y llora el muy cabr*, dejar un rato para que lo destruyan, llenar de comentarios como para hacer bulla también y después de un rato borrarlos... y hacer esta publicación”, dijo Andrea San Martín en los audios presentados en el programa de Willax.

Luego continuó con: “y hacerme la que ‘ay, por sobre todas las cosas, ay, que no que no hablen de él (Sebastián) tampoco, y hacerme la $%/%&$# para que él nunca pueda decir que yo fomento esto, esa es la idea”.

“Ha tenido el descaro de pedirme ay por favor, para conciliar hoy día para que pueda estar el 25 con su familia, que quiere llevársela y regresármela a las 9 de la noche. Oye, qué tal #$%& de verdad, y yo estoy haciendo toda una jugada con mi abogado. Yo le he dicho que ahorita me encuentro súper mal porque estoy separada de mi hija y me estoy deshaciendo del tema, diciendo que no me hostigue con esta situación porque ya estoy saturada y no quiero saber nada de temas legales”, expresó Andrea San Martín.

Andrea San Martín llora en audio revelador: “Estoy yendo a la comisaría”

Luego de la entrevista a Alicia Díaz, madre de Juan Víctor, en “Amor y fuego” en la que daba a entender que su familia deseaba “sacar” a la pequeña L.S.S.M. de la casa de Andrea San Martín, esta última se pronunció en un audio revelado por Instarándula.

Esto debido a que las intenciones de Juan Víctor conducirían a tener la tutela de su hija. En ese contexto, Samuel Suárez difundió un audio en el que se escucha a la “ojiverde” quebrarse por la situación.

“Andrea en redes todavía no ha dicho nada, ¿cómo está? Yo les voy a contar cómo está y esto es una infidencia mía... y disculpa. Ella sabe que yo nunca he utilizado ninguno de los audios que me ha mandado, pero discúlpame, esta vez lo voy a hacer porque me llega, punto”, indicó el periodista de dicho portal.

