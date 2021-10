Sheyla Rojas es un reconocida influencer peruana que actualmente radica en México, país hasta donde partió para comenzar una nueva vida alejada de los escándalos y donde tiene una relación con Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como Sir Winston. Si bien, asegura que su pareja le ha dado estabilidad y apoya en todo, antes de estar con él tuvo romances con diferentes personajes entre los que destacan el futbolista Luis Advíncula.

Y es que luego de que se difundirán unas polémicas imágenes y conversaciones por WhatsApp, donde habla del jugador de la selección de fútbol de la blanquirroja, ella fue retirada de la conducción de “Estás en todas”, espacio que condujo por siete años; algo que no solo la afectó en el plano profesional, sino también en el personal, ya que comenzó a recibir todo de tipo de calificativos.

Aunque ha pasado más de un año de la noticia que llenó las portadas de los medios de espectáculos, aún el tema continúa levantando polvareda, algo que quedó corroborado cuando Noemi Castrillón, madre del deportista, dijo en una entrevista a “Al sexto Día” que la popular Shey Shey “no valía para su hijo” y que si se había ganado el puesto de ser una mujer deseada “era con su plata”. Debido a todo lo implicó este amorío, te damos a conocer los pormenores de este.

La madre del futbolista saca las garras por su hijo, de quien dijo no merecía una mujer como Sheyla Rojas (Foto: Luis Advíncula / Instagram)

¿CÓMO FUE EL ROMANCE SECRETO ENTRE SHEYLA ROJAS Y LUIS ADVÍNCULA?

A continuación, te contamos lo que se sabe del romance secreto que tuvieron la ex chica reality y el jugador de fútbol.

UN APASIONADO BESO

A fines de agosto de 2020, el programa de Magaly Medina reveló una fotografía donde se veía a Sheyla Rojas sentada en las piernas de Luis Advíncula. Además de mostrarse muy cariñosos, ella lo estrechó entre sus brazos y le dio un apasionado beso, algo que también él le correspondió. Esto sucedió la madrugada del 16 de octubre de 2019, luego de que la selección peruana jugó un amistoso con Uruguay, pero el acercamiento entre ambos ya había sucedido días antes.

“Ellos ya se comunicaban por Instagram y quedaron en una reunión para almorzar, la cual fue en el Hotel Country. Me cayó muy bien porque era un tipo agradable. Se acabó el almuerzo y nos dejaron en el departamento. Ellos coordinaron por WhatsApp y quedaron verse después del partido. Llegó tipo 12 de la noche a recogernos y nos llevó a un departamento en Miraflores. Estábamos Sheyla, Advíncula, dos amigos de él, una amiga nuestra y yo”, contó Irvin Vera, amigo de la chiclayana.

Cuando llegaron a la reunión, algo le pareció extraño a él porque estaban pocas personas. “Si a una persona que tú le gustas, te invita a una reunión y no hay gente es para que eso no termine bien. Mi consejo fue: ‘Vamos un rato y nos regresamos. Cuando me di cuenta, ya había pasado lo de la foto, ya se había perdido el control y pedí un taxi por aplicativo y me la llevé”, manifestó.

Sheyla Rojas y Luis Advíncula besándose en un local nocturno (Foto; Magaly TV La firme)

LA PASIÓN PUDO MÁS

Debido a que lo ocurrido esa madrugada los dejó marcados, al día siguiente volvieron a comunicarse, según contó Irvin Vera a “Magaly TV La firme”. Fue ahí que Luis Advíncula le propuso a Sheyla Rojas viajar a España un fin de semana. Las coordinaciones se dieron por Instagram.

La influencer preparaba todo para el encuentro con publicaciones explícitas en redes sociales donde puso una descripción a una de sus fotos: “Y si repetimos ese momento”, a lo que el futbolista de inmediato le dio “me gusta”.

Para que el viaje se diera lo más pronto posible, ella empezó a presionar al deportista, quien no dudó en sacar dos pasajes para que la madre de Antoñito vaya con su amigo a la Madre Patria.

La modelo chiclayana se ha convertido en una de las mujeres más deseadas del país (Foto: Sheyla Rojas / Instagram)

SU AMOR SE MUDÓ A ESPAÑA

Sheyla Rojas e Irvin Vera viajaron a España el 23 noviembre de 2019, esta era la tercera vez que se encontraban para dar rienda suelta a su amor, contó el amigo de la exconductora de “Estás en todas”.

“No nos recibe Lui Advíncula, nos manda a recoger y nos hospeda en el centro de Madrid. En la noche, salimos a una discoteca. Lo que yo vi entre ellos se queda guardado para mí. [Pero] esa noche me fui solo al hospedaje”, manifestó el muchacho.

Con esto dio a entender que tras el baile, la modelo y el futbolista habían ido a otro sitio privado a pasar la noche. Tras ese encuentro, Shey Shey y su amigo discutieron, pues a él no le gustaba que la exhibiera como un trofeo.

"A veces creía que no podría, pero estoy aquí así que pude. ¿Recuerdas todas esas veces que superaste lo que creías insuperable?". escribió n esta imagen la ex chica reality (Foto: Sheyla Rojas)

UN AMOR FUGAZ

Después de esos encuentros, del amor oculto que tenían no se supo más y pronto llegó a su fin, convirtiéndose el jugador en otra de las exparejas de la ex chica reality.

Y aunque duraron poco tiempo, por las veces que se vieron y vivieron intensamente lo que sentían, su relación fue mediática cuando salió a la luz.

Sheyla Rojas se viene destacando como influencer gracias a sus millones de seguidores (Foto: Sheyla Rojas/Instagram)

¿FUE POR INTERÉS?

Tras haberse revelado el breve romance, nuevamente Magaly Medina dio a conocer unas polémicas conversaciones de WhatsApp, donde Sheyla Rojas hace ver que el acercamiento al mundialista habría sido por interés.

Los diálogos que tuvo se dieron antes que viaje a España. “Amiwi es que tenemos que sangrar porque tenemos que sangrar, pero irás conmigo. No viajo sola ni cag****. Esta [Advíncula] que dice que quiere verme y le puse que anda ocupado y que mañana arregla lo de los pasajes (…). Esos coj****, yo siempre regia ¿ok? Que me mande flores, joyas, detalles. Que se manifieste primero con pasajes, plata, shopping, paseos y atraco. Que me deje coja, sino ‘next’”, escribió.

Tras la difusión de estas polémicas declaraciones, ella desapreció de redes sociales el 29 de agosto de 2020. A los días, el 5 de septiembre, Jaime ‘Choca’ Mandros reveló que el programa “Estás en todas” había separado a Sheyla Rojas.

La influencer es muy activa en sus redes sociales, donde sube constantemente publicaciones (Foto: Sheyla Rojas / Instagram)

¿QUÉ DIJO SHEYLA ROJAS SOBRE LUIS ADVÍNCULA?

Tras más de un año de la difusión de la foto con Luis Advíncula y los mensajes que escribió sobre él, Sheyla Rojas conversó con el programa “Amor y Fuego” desde México donde habló del tema.

“A Luis lo conocí cuando yo estaba en Chiclayo y vendía zapatillas porque él era uno de nuestros clientes. Nos hicimos muy amigos, imagínense que él andaba en la puerta de mi casa cuando éramos muy chiquillos. Era una amistad muy inocente, pasó el tiempo y obviamente yo estaba soltera y nos comunicamos. La verdad que sí me gustaba y no lo voy a negar. A parte había un cariño de por medio, pero ya no se dio más. Por supuesto que había un gusto de por medio y si me gustaba por qué no le voy a dar un beso y puede pasar otra cosa, claro que sí. Yo estaba soltera y él también estaba soltero”, contó.

Sobre la foto y las conversaciones que expuso Irvin Vera, su ex relacionista público, para el programa “Magaly TV: La Firme”, ella aseguro que trataron de tergiversar todo en su contra y aclaró que nunca le pidió nada. “Eso lo hablé internamente porque me sentía en confianza y no es como se dijo porque yo no exigía eso [dinero]. Yo de bromista y por dármela de payasa me pasó eso en realidad”, indicó.