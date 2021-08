Las personalidades de la farándula peruana, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, acaparan incontables portadas desde que se hizo pública su reconciliación. Tras fuertes enfrentamientos frente a las cámaras y denuncias que llegaron hasta el Poder Judicial, los jóvenes han logrado superar el pasado y decidieron darse una segunda oportunidad.

A través del programa de Magaly Tv, los ex guerreros confirmaron su romance, causando gran sorpresa entre los televidentes. Las redes sociales colapsaron con la noticia, donde muchos les brindaron sus mejores deseos, pues ambos tienen una hija en común, la pequeña Maia.

“Sí pasaron cosas, sí fue fuerte. Me sentí mal, hubo problemas. Estuvo muy expuesto todo. Hemos pasado por un momento de sanación. Los dos terminamos llorando, pidiendo perdón, entendiéndonos”, declaró San Martín en el programa de ATV. A continuación, hagamos un repaso por los momentos más importantes de la controversial pero querida pareja.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Era el año 2013, cuando Andrea y Sebastián se conocieron en el extinto programa de competencias “Bienvenida la tarde” y a los cinco días decidieron empezar un romance. Con los meses la relación se fue desgastando y los jóvenes decidieron darse un tiempo, entonces ‘el hombre roca’ ingresa a “Esto es guerra”, donde conoce a Vania Bludau y empiezan a salir.

En septiembre de 2014, Andrea San Martín hace su ingreso a Esto es Guerra y confirma que retomó su relación con Sebastián Lizarzaburu (Foto: Esto es Guerra/ Youtube)

Con los meses, la ‘ojiverde’ también ingresa al show de América Tv y, revelando que había retomado su romance con Lizarzaburu: “Estamos felices. Es una etapa bonita, un poco más solos y nos está yendo bien. Trabajar juntos se ha vuelto algo divertido”. Tras un año y medio juntos, entre idas y venidas, la pareja se aventuró a la convivencia.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se conocieron en Bienvenida la Tarde en 2013 (Foto: Youtube)

LAS COSAS NO MEJORARON

Al poco tiempo de vivir bajo el mismo techo, Andrea sorprendió al público con la noticia de su embarazo; sin embargo, las cosas no iban bien para la pareja. Los celos desencadenaron en faltas de respeto y Andrea denunció públicamente a Sebastián de violencia familiar, mientras que él alegaba que ella no se encontraba bien de la cabeza.

Diversos audios que demostraban la tóxica relación que mantenían fueron expuestos por los mismos protagonistas; no obstante, decidieron retomar la ‘relación’ una vez más cuando nació su hija Maia en el 2015.

“Él iba a mi casa a dormir en mi cama conmigo. Mi parto fue bien feo y crítico. Se quedó en la clínica y los primeros días se quedaba conmigo siempre para ayudarme porque no me podía parar cuando me recuperé igual se quedaba a dormir. Somos papás (por eso se lo permitía)”, señaló al respecto Andrea en una entrevista para el programa “Amor, Amor, Amor”.

San Martín dijo haber perdonado las actitudes de Sebastián por su hija y reveló mantener una relación de padres que por momentos involucra contacto físico, por lo que le sorprendió enterarse de que él estaba saliendo con otra joven. Desde ese momento, las cosas se tornaron más tensas y ambos se volvieron a denunciar públicamente.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu dieron la bienvenida a su primera hija en el 2015 (Foto: Andrea San Martín / Instagram)

ANDREA SE VUELVE A ENAMORAR

Tras años de sufrimiento, la ahora conductora de televisión decidió darse otra oportunidad en el amor con un desconocido piloto de aviones, Juan Víctor Sánchez. En el 2018, Andrea dio la bienvenida a su segunda hija, Lara Sánchez, pero la relación con el padre de la pequeña no continuó por mucho más tiempo y ella anunció en redes que sería madre soltera.

El 21 de agosto nació Lara Sánchez (Foto: Andrea San Martin / Instagram)

REGRESA CON SEBASTIÁN LIZARZABURU

Cuando nadie creyó que los ex guerreros podrían volver a intentar estar juntos, la noticia de que habían retomado la relación agarró a todos por sorpresa. A través de su cuenta de Instagram, la influencer conocida como “Mamá por partida doble” compartió la noticia en su perfil de Instagram:

“7 años atrás. Quién diría todo el camino que teníamos por recorrer, las lecciones por aprender y lo bonito que podía llegar a ser. Te amo corazón”.

La pareja se reconcilió en un viaje familiar que hicieron a la ciudad de Ica, donde se tomaron un momento para hablar sobre sus sentimientos, ahí fue que volvieron a conectar y los sentimientos a aflorar. Para celebrar su regreso, los novios se fueron de luna de miel a Miami, donde además aprovecharon para vacunarse.

Al poco tiempo decidieron mudarse juntos y ahora viven como una linda familia. Sebastián considera a Lara como otra hija e incluso comparte junto Juan Diego, como quedó demostrado en las fotos de la celebración de los tres años de la menor. Sobre tener un hijo más con la también empresaria, es algo que está completamente descartado por ambos, pues señalan estar felices con las dos hijas que ya tienen.