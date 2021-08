El tenso cruce de palabras que tuvieron Gisela Valcárcel y Allison Pastor en la última edición de “Reinas del Show” y que provocó que la joven decidiera renunciar a seguir en la competencia continúa ‘pasándole factura’ a la rubia conductora.

En redes sociales han hecho mención de las veces que a popular ‘Señito’ maltrató a los artistas que han pisado los sets de televisión de sus programas. Los Prisioneros, Susan Ochoa, Vania Bludau, y hasta Cristian Rivero, quien fue su co-animador, han sido algunas de sus víctimas.

Y la lista sigue en aumento, pues ahora los cibernautas han recordado cuando la madre de Ethel Pozo humilló a la pareja de Sebastián Lizarzaburu, al echarle en cara que nadie vaía el canal en el que ella conducía un programa de espectáculos.

El hecho ocurrió a mediados de abril de 2017, cuando se estrenó la décima temporada de “El Gran Show”, reality de baile de Gisela Valcárcel en América Televisión, y en el que Andrea San Martín vivió un incómodo momento cuando era presentada como participante.

“Quiero agradecer a ustedes, a mi canal, sobre todo, muchas gracias por la invitación, a Next TV (excanal 13), por permitirme estar acá y lucirme. No se olviden que estoy conduciendo un programa de 7 a 8 de la noche: ‘Fama TV’”, dijo la modelo cuando fue interrumpida por la presentadora.

“Bueno, si no te lo permitían iban a ser unos tontos. Tengo que decirlo, yo soy clara para decir las cosas. Es que es un canal que nadie ve, es muy chico todavía”, le dijo Valcárcel a la joven modelo, lo que desató la risa de los invitados al programa.

Pero la ojiverde no se quedó callada y se pronunció a través de su espacio. “Recordando ese momento, se me pone la piel de gallina porque no sabía relamente como reaccionar y espero haberlo hecho de la mejor manera. Quiero decir que en lo que a mí concierne y después de hablar con el equipo de producción estoy segura y quiero pensar que la señora no lo hizo con mala intención, pero eso no quita la ofensa”, manifestó.

“Durante mi presentación también comenté que durante muchos años, antes de entrar a la televisión, yo ya soñaba con estar en su programa, así como conocerla; sin embargo, clara fue mi reacción de sorpresa al toparme con el mal recibimiento, algo que no se me ocurriría a mí hacer como anfitriona e imagen de su canal”, agregó.

“Pienso que no es manera de tratar a ningún invitado bajo ninguna circunstancia. De todas formas me comprometo a ser una buena representante de mi canal para dar lo mejor de mí en su programa porque la intención al final es divertir y dar un buen al show al público”, finalizó.

