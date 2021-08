Gisela Valcárcel continúa en el ojo de la tormenta tras el tenso cruce de palabras que sostuvo con Allison Pastor en “Reinas del Show” y que -para muchos- provocó que la joven tomara la decisión en vivo de seguir participando en el reality.

En redes sociales, han calificado de “soberbia” e “hipócrita”a la popular ‘Señito’ y la han acusado de tener un doble discurso, pues a pesar mostrarse buena y noble ante cámaras, está acostumbrada a tratar mal a las personas que no actúan como ella pretende.

Pero también han felicitado la actitud de Allison Pastor por ho haberse dejado humillar por la conductora. En ese sentido, los cibernautas han recordado a algunos personajes que no se han dejado maltratar por la rubia, entre ellos, Cristian Rivero, quien no dudó en cantarle sus verdades en vivo.

El hecho ocurrió en junio de 2020, cuando Gisela Valcárcel y Cristian Rivero condujeron juntos una edición de “Por un Perú sin hambre”, evento organizado por la Fundación Teletón San Juan de Dios, y donde mantuvieron una conversación que sorprendió a todos.

“Acabo de hacer mi donación por Yape, así que es muy rápido. Me dicen que tengo que anunciar cómo pueden hacer su aporte (…)”, dijo Valcárcel, mientras Rivera solo observaba. Posteriormente, Gisela le consultó a Cristian si le estaba quitando parte de su texto, y él respondió: “Por favor, y si me lo quitas, no me sorprende tampoco. Dale nomás”.

“Eso está mal, la burla pública. Cris, he cambiado en esta cuarentena. Ya, no interrumpo”, continuó la presentadora de “El gran show”. Inmediatamente después Rivera recordó un episodio de cuando ambos trabajaron juntos en América Televisión.

“Recuerdo cuando trabajábamos juntos. Me ha enseñado una cosa bien bonita. Yo me acercaba, era mi momento para salir en cámaras. Ella paradita, me ponía al costado de ella y decía: ‘Señor director, síganme’ y me dejaba solo, sin cámara”, expresó, dejando claro que ser el centro de atención es algo que le encantaba.

