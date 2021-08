En la más reciente edición de su programa, Magaly Medina dio a conocer por primera vez que -a casi un año de haberse realizado la Teletón 2020- hubo la posibilidad de que se juntara con Gisela Valcárcel. Ella aceptó la invitación de la organización, pero la “Señito” no habría tenido la misma respuesta.

Magaly Medina indicó que los publicistas de la Teletón le propusieron el reencuentro como muestra de unión frente a la pandemia, pero Gisela Valcárcel se negó. La “Urraca” consideró a la rubia como la “dueña de la Teletón”.

“Ella nos vende su santidad, pero no es nada santa. Recuerden que la obra benéfica más grande que hay en el Perú es la Teletón y ella no permite que en este evento donde todos los canales deben participar, sin importar quién es más o menos, canal chico o grande, alguien le haga sombra en su horario. Ella invita con condiciones”, sostuvo en Magaly TV la firme.

Según comentó Magaly, ella no tuvo reparos para aceptar dicha propuesta debido a que se trataba de un evento benéfico y que iba a beneficiar a personas vulnerables.

“El año pasado por la pandemia se quería hacer una cosa universal y que nos unamos ella y yo por la Teletón. La idea fue aceptada por mí cuando me lo contaron los publicistas, yo acepté si es por una buena obra. ¿Ustedes qué cree que dijo ella? No, no es el momento del señor para que Magaly y Yo nos juntemos”, añadió.

“Eso me lo contaron tal cual los que organizaban el evento. Gisela es así, de santa no tiene nada absolutamente”, finalizó la “Urraca”, quien se quejó del poco tiempo que tuvo para comentar sobre la “Señito”.